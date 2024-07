Ehekrise mit Gerald? Anna Heiser meldet sich im Netz zu Wort

In letzter Zeit wurden bei Anna Heiser (34) und ihrem Mann Gerald Heiser (39) Trennungsgerüchte laut. Das lag vor allem daran, dass die Influencerin zuletzt eine Netzpause einlegte und obendrein noch allein durch Europa reiste – ohne ihren Mann. Doch jetzt meldet sich Anna auf Instagram zu den Spekulationen zu Wort und erstickt diese im Keim. Zu ihrem sechsten Hochzeitstag postet die zweifache Mama eine Bilderreihe der Trauung und eröffnet ihr Statement: "In den vergangenen Tagen gab es Spekulationen über eine angebliche Trennung von Gerald und mir. Ja, ich habe allein Zeit in Europa verbracht. Ja, ich habe eine Instagram-Pause eingelegt. Ja, die Kinder und ich haben einige Tage an der Küste genossen. Und ja, nun sind wir auch alleine in Windhoek."

Doch all diese Anzeichen, dass bei dem Bauer sucht Frau-Paar etwas im Argen liegen könnte, seien laut Anna haltlos: "Also ihr Lieben, auch wenn wir glauben, alles über andere aus den Ausschnitten ihres Social-Media-Lebens zu kennen, bedeutet das noch lange nicht, dass wir ihr ganzes Bild verstehen." Die Internetbekanntheit stellt dann nochmals unmissverständlich klar: "Deshalb tut es mir leid für diejenigen, die gespannt auf eine Trennung warten, aber auch an unserem sechsten Hochzeitstag sind Gerald und ich immer noch ein starkes Team, das zusammen durch dick und dünn geht."

Anna und Gerald lernten sich 2017 in der Datingshow "Bauer sucht Frau" kennen und schließlich auch lieben. Nur ein Jahr später traten die Turteltauben vor den Traualtar und gaben sich das Jawort. Mit der Geburt ihrer zwei gemeinsamen Kinder machten die TV-Stars ihr Liebesglück perfekt. Damit sei die Familienplanung auch abgeschlossen, wie Anna kürzlich auf Instagram verriet: "Lange Gespräche, tausende Gedanken, Gefühlschaos… Obwohl es sich für mich immer noch komisch anfühlt, haben wir uns dafür entschieden, unsere Familienplanung abzuschließen. Wir sind komplett."

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser, Influencerin

Instagram / annaheiser Anna Heiser und ihre Kinder im Juli 2024

