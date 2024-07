Fehlte Matze Höhns Sohn etwa bei seiner Hochzeit mit Lejla?

Bei Matthias Höhn (28) und seiner Freundin Lejla läuteten am Wochenende die Hochzeitsglocken. Von einer ganz bestimmten Person schien an ihrem großen Tag allerdings jede Spur zu fehlen: seinem sechsjährigen Sohn Milan. Nun klärt der einstige Berlin – Tag und Nacht-Darsteller auf, was es damit auf sich hat. "Milan hat die Ringe von uns getragen. Er war superaufgeregt, hat sich krass gefreut und hat auch Lejlas Schleppe getragen", beginnt der Ex von Jenefer Riili (31) eine aktuelle Story auf Instagram und löst daraufhin auf: "Aber wie ihr wisst, zeigen wir Milans Gesicht nicht im Internet und deswegen haben wir [...] ihn aus den Videos und Fotos so gut es geht rausgehalten."

Dabei betont der 28-Jährige, dass es nicht nur für ihn und seine frischgebackene Ehefrau ein toller Tag war, sondern auch für seinen Sprössling. "Es ist so, dass Milan nicht ins Internet gehört, das ist eine Regel von Jenefers und unserer Seite aus", macht Matze abermals deutlich und betont: "Und natürlich ist das von vornherein mit allen Personen, die dazugehören, abgesprochen und darüber braucht ihr euch keine Sorgen machen."

Im vergangenen Herbst hatten Matze und Lejla ihre Beziehung im Netz öffentlich gemacht. Zuvor ging der Schauspieler mit TV-Kollegin Jenefer gemeinsam durchs Leben. Im Juni 2018 durften die beiden den kleinen Milan auf der Welt begrüßen. Knapp zwei Jahre nach der Geburt gaben die zwei dann ihre Trennung bekannt. Für seinen gemeinsamen Sohn zieht das einstige Paar jedoch weiterhin an einem Strang.

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Vin Diesel und Lejla an ihrer Hochzeit

Instagram / matthiashnofficial_ Matze Höhn und Jenefer Riili mit ihrem Sohn im April 2023

Wie findet ihr es, dass Matze und Jenefer ihren Sohn nicht im Netz zeigen? Richtig so. Das ist ihr gutes Recht. Na ja, ich finde das etwas schade. Ergebnis anzeigen



