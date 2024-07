Ihr geht es besser: Clea-Lacy Juhn verrät Namen ihrer Kinder

Erst kürzlich teilte Clea-Lacy Juhn (33) beunruhigende Nachrichten: Sie hatte nach der Geburt ihrer Zwillinge mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Jetzt meldet sich die Influencerin aber auf Instagram und gibt ihren Fans ein Update: "Es geht bergauf! Das Schlimmste ist nun hoffentlich überstanden", schreibt sie zu einer Collage an Bildern. Sie sei zwar noch ziemlich erschöpft, aber nutze jede Gelegenheit, um ihre Babys auf der Frühchenstation zu besuchen. Außerdem nennt sie die beiden erstmals beim Namen – ihre Söhne heißen Mišah und Mika!

Clea-Lacy führt weiter aus, dass ihre Schmerzen und die Benommenheit auch nach zwei Tagen einfach nicht besser geworden seien und es ihr so nicht möglich war, viel Zeit mit ihren Neugeborenen zu verbringen. Doch das habe sich jetzt geändert. "In den Momenten, in denen ich bei unseren Jungs bin, ist aber alles vergessen", erklärt sie und fügt hinzu: "Jede Sekunde, jede Minute und jeder Tag, den ich hier lag und die zwei Wunder länger unter meinem Herzen tragen durfte, hat sich mehr als gelohnt."

Zudem schwärmt die ehemalige Der Bachelor-Gewinnerin, dass ihre Zwillinge starke Kämpfer seien, die nach der Geburt keine Beatmung brauchten. Mišah und Mika seien mit jeweils 2200 Gramm auf die Welt gekommen und waren dabei 45 Zentimeter groß. "Beide meistern alles mehr als großartig. Wir sind die stolzesten Eltern überhaupt", betont Clea-Lacy, bevor sie abschließt: "Wir genießen jede Sekunde mit ihnen und saugen jeden Moment intensiv auf."

Instagram / clea_lacy Schwangere Clea-Lacy Juhn, Juni 2024

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

Wie gefallen euch die Namen Mišah und Mika für die Zwillinge? Sie hat sich total niedliche Namen für die Jungs ausgesucht! Ich bin kein großer Fan, mir gefallen andere besser. Ergebnis anzeigen



