Clea-Lacy Juhn geht es nach der Zwilllingsgeburt nicht gut

Clea-Lacy Juhn (33) ist erst seit wenigen Stunden Mutter von Zwillingen. Am Samstagnachmittag verkündete sie die Geburt ihrer beiden Söhne. Nun meldet die Influencerin sich nach der Entbindung und hat besorgniserregende Neuigkeiten. "Ihr Lieben, vielen Dank für eure lieben Nachrichten und Glückwünsche. Leider geht es mir gesundheitlich noch nicht wirklich gut, weshalb ich aktuell keine Nachrichten lese oder beantworte", schreibt sie in ihrer Instagram-Story. Sie wolle sich erst wieder melden, wenn es ihr besser gehe. Was genau ihre Gesundheit beeinträchtigt, verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin erst einmal nicht.

Die Schwangerschaft schien Clea-Lacy in den vergangenen Wochen zu schaffen zu machen. Sie kam im Mai ins Krankenhaus. Die Diagnose lautete fetofetales Transfusionssyndrom. "Dadurch ist ein Entwicklungsunterschied entstanden. Einer von beiden ist größer, der andere kleiner", erklärte die 33-Jährige ihren Followern. Es habe einen kleinen Eingriff gebraucht. Außerdem bestand das Risiko einer Frühgeburt. Der Realitystar sollte länger im Krankenhaus bleiben. Einige Wochen später gab Clea-Lacy ein erleichtertes Update. Der Kleinere habe fast vollständig aufgeholt, mittlerweile gebe es nur noch einen Unterschied von etwa 50 Gramm.

Das Krankenhaus konnte Clea-Lacy jedoch nicht verlassen. Am Samstag teilte der TV-Star dann endlich die langersehnte Nachricht: Ihre Zwillingsjungs haben das Licht der Welt erblickt. "Am 26. Juli gegen 01:51 Uhr und 01:54 Uhr stand für uns die Welt kurz still. Unsere beiden starken Kämpfer haben in dieser Nacht das Licht der Welt erblickt. Wir könnten uns nicht glücklicher schätzen", schreibt sie unter ein Foto, auf dem sie und der Papa Hasim mit den beiden kuscheln. Den Babys gehe es gut und sie seien wohlauf.

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Schwangere Clea-Lacy Juhn, Juni 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, dass Clea-Lacy bald einen ausführlichen Geburtsbericht machen wird? Nein, da hält sie sich bestimmt zurück. Ja, das dauert sicher nicht mehr lange. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de