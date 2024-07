Selena Gomez hasst die Spekulationen um ihr neues Gesicht

Selena Gomez (32) hat genug. Regelmäßig wird der Sängerin unterstellt, sie habe sich unters Messer gelegt und ihre Gesichtszüge operativ verändern lassen. So auch in einem Clip, der auf TikTok umhergeistert. Doch womit der Ersteller des Videos wohl nicht gerechnet hat: Die "Wolves"-Interpretin meldet sich höchstpersönlich zu den Spekulationen! "Ehrlich gesagt, hasse ich das", stellt sie in einem Kommentar klar und erklärt: "Ich habe Botox. Das war's. Lasst mich in Ruhe." Auf dem bestimmten Foto, das als Beispiel genutzt wurde, um ihr verändertes Gesicht zu zeigen, habe Selena unter einem Schub der Autoimmunerkrankung Lupus gelitten und steroidhaltige Medikamente einnehmen müssen. Diese ließen ihr Gesicht anschwellen und sorgten für den veränderten Look.

In der Kommentarspalte machen sich viele ihrer Fans für die Schauspielerin stark. "Manchmal habe ich Mitleid mit Prominenten, weil ich mir denke, dass es so seltsam sein muss, Videos zu sehen, in denen die Leute jeden Zentimeter deines Gesichts heranzoomen und darüber spekulieren, was an dir gemacht worden ist", findet ein Nutzer. Doch es gibt auch kritische Meinungen – einige halten die Spekulationen für gerechtfertigt. So meint ein anderer User: "Diese Berühmtheiten sind ein Teil der Norm für das, was als schön und normal angesehen wird. Wenn sie ihr Aussehen verändern, indem sie sich Botox injizieren lassen, denke ich, es ist nur fair, dass wir 'normalen' Menschen das infrage stellen."

Seit einigen Jahren hat Selena mit ihrer Gesundheit zu kämpfen. Nach ihrer Lupus-Diagnose hatte sie unter Depressionen und Angstzuständen gelitten – so stark, dass sie ihre letzte Tour im Jahr 2016 deswegen abgebrochen hatte. Zudem hatte sich die Only Murders in the Building-Darstellerin einer Nierentransplantation unterzogen und schließlich ihre bipolare Störung bekannt gegeben. Dass es Selena bald wieder auf die große Bühne zieht, scheint daher eher unwahrscheinlich. "Nichts macht mich glücklicher, als 90 Minuten mit meinen Fans zu verbringen und einfach gemeinsam zu feiern. Aber es ist emotional sehr belastend für mich", betonte sie vor einigen Wochen im Time Magazine.

Getty Images Selena Gomez beim Time100-Event in New York City im April 2024

Getty Images Selena Gomez bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

