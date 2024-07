Travis Barker versteigert Ticket von seinem Flugzeugabsturz

Im Jahr 2008 hatte Travis Barker (48) einen tragischen Flugzeugabsturz überlebt. Das damalige Flugticket hob der Blink182-Drummer seither gut verwahrt auf. Nun versteigert Travis das besondere Erinnerungsstück. Wie TMZ berichtet, bietet er das Boarding-Ticket auf der Auktionsseite Trophy für umgerechnet 7.390,80 Euro an. Die Karte hatte der Musiker zudem noch mit einer handschriftlichen Notiz versehen. "Ich weiß, dass die Engel über mich wachen...", ist zu lesen. Dazu zeichnete er noch ein kleines Kreuz.

Travis hatte den Absturz damals nur knapp überlebt. Der US-Amerikaner hatte an 65 Prozent seines Körpers schwere Verbrennungen dritten Grades erlitten. "Es war die beschissenste Fahrt, die man sich vorstellen kann. [...] Wie die verrückteste Achterbahn der Welt mal zehn – aber im Dunkeln, und wir standen in Flammen", erinnerte er sich später in seiner Biografie "Can I Say" zurück. Nach mehreren Operationen hatte Travis einige Monate auf einer speziellen Verbrennungsstation in einer Klinik verbringen müssen. Das Unglück sorgte dafür, dass der Rocker jahrelang kein Flugzeug mehr betrat.

Erst im Jahr 2021 traute sich Travis wieder zu fliegen. Unterstützt wurde er dabei von seiner Partnerin Kourtney Kardashian (45). Gemeinsam flog das Paar für einen Urlaub nach Cabo San Lucas in Mexiko. Auf Instagram teilte Travis damals ein Foto von sich und Kourtney vor der Maschine. Dazu schrieb er: "Mit dir ist alles möglich."

Travis Barker, Musiker

Travis Barker und Kourtney Kardashian, 2021

