Adele verscherbelt München-Konzerttickets für nur 35 Euro!

Adele (36) kommt am Freitag für eine Konzertreihe nach München – doch die insgesamt zehn Shows sind kurz vor Start des ersten Auftritts noch nicht ausverkauft! Damit die Arena prall gefüllt sein wird, hat sich der Veranstalter ein besonderes Konzept überlegt, um die Restkarten loszuwerden. Wie der BR berichtet, wird es pro Show eine begrenzte Anzahl an sogenannten Lucky-Dip-Tickets in verschiedensten Platzkategorien geben. Diese Last-Minute-Konzertkarten kosten nur 35 Euro!

Wie bei einer Lotterie wird der Sitzplatz der Restkarten zufällig zugeteilt – so wäre es auch theoretisch möglich, für den schmalen Preis auf einem der vorderen Plätze zu landen, die im regulären Vorverkauf über das Elffache kosteten. Doch wie der Veranstalter gegenüber dem Sender bestätigt, gibt es bei den Lucky-Dip-Tickets Einschränkungen: "Es handelt sich um Einzelplätze oder Sitzplätze mit eingeschränkter Sicht." Trotz dessen empfinden einige Adele-Fans die Aktion als ziemlich ungerecht, nachdem sie sich die Tickets zum regulären Preis gekauft hatten. "Ich finde das nicht fair! Stellt euch vor, ihr hättet 369 Euro bezahlt, um ganz vorne zu stehen, und jemand anderes zahlt nur 35 Euro und steht im selben Bereich", wettert nur einer von vielen Kritikern auf X.

Bereits im Februar startete der Vorverkauf für die Konzerte der Popsängerin. Nicht nur mussten die Fans lange Wartezeiten einplanen, um auf die Ticketseite weitergeleitet zu werden: Dort angelangt, fallen die Anhänger der Britin bei den horrenden Preisen fast vom Stuhl. Die günstigste Kategorie auf der Plattform Ticketmaster, die sich im Sitzbereich ganz hinten befindet, kostete Anfang des Jahres 74,90 Euro. Wer allerdings im Innenraum vor der Bühne sitzen wollte, musste satte 419,90 Euro blechen!

Getty Images Adele, Sängerin

Getty Images Adele im Juli 2022

