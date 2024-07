Alexander Zverev möchte Farbe von Olympia-Trikot wechseln!

Alexander Zverev (27) kämpft aktuell bei den Olympischen Sommerspielen in Paris um die begehrten Medaillen. Dass der Sportler im schwarzen Trikot auf dem Tennisplatz der Hitze trotzen muss, sei für ihn wohl keine Option mehr. "Auf dem Chatrier ist ja eigentlich immer ein bisschen Wind dabei, heute war Windstille, 36 Grad im Schatten, auf dem Platz damit sicher 42, 43 Grad. Und in dem schwarzen Outfit wurde mir da richtig warm. Ich glaube nicht, dass das von Vorteil ist", äußert sich der Tennisstar gegenüber ZDF und fügt noch hinzu: "Wir haben nur das eine Outfit, das ist eben unsere Nationalfarbe. Aber ich habe schon mit denen gesprochen, ob sie mir vielleicht doch ein weißes schicken können."

Angelique Kerber (36) scheint dagegen weiterhin in ihrem schwarzen Outfit antreten zu wollen, wie sie RTL verrät: "Ich glaube, in den letzten drei Spielen hat mir das Outfit Glück gebracht. Das bleibt auf jeden Fall an. Ich werde das Outfit jetzt nicht extra ändern." Die Sportskanone habe sich daran gewöhnt und glaube, dass eine andere Farbe die Hitze nicht erträglicher machen werde.

Auf Unterstützung seiner Liebsten vor Ort müsse Alex aktuell verzichten. Seine Partnerin Sophia Thomalla (34) erklärte gegenüber RTL: "Ich bin ja auch prinzipiell bei sehr vielen Tennisturnieren dabei, um ihn zu unterstützen. Ich kann aber nicht jedes Turnier mitmachen." Das Model habe aktuell genug mit seinen eigenen Projekten zu tun. Zudem dürfe der 27-Jährige im Olympischen Dorf auch gar keine Begleitung mitnehmen.

Angelique Kerber im Juli 2024

Sophia Thomalla und Alexander Zverev im Juni 2024

