Sophia Thomalla unterstützte Alexander Zverev in Wimbledon!

Alexander Zverev (27) stand am Montag beim berühmten Tennisturnier in Wimbledon auf dem Platz. Am Ende konnte er das Spiel gegen Taylor Fritz nicht für sich entscheiden und schied nach fünf Sätzen aus dem Achtelfinale aus. Eine Dame fieberte im Publikum besonders mit: Seine Freundin Sophia Thomalla (34) feuerte ihren Beau an und drückte ihm bis zum Schluss die Daumen. Die Schauspielerin saß neben Mischa Zverev, dem Bruder des Tennisstars. Während sich andere Promis für das historische Event superschick machten, erschien die Are You The One?-Moderatorin ziemlich leger. Zu einer schwarzen Sportjacke kombinierte sie eine dunkelgrüne Cap und goldene Ohrringe.

An der fehlenden Unterstützung seiner Liebsten kann Alexanders Wimbledon-Aus also nicht gelegen haben. Allerdings erklärte er auf einer Pressekonferenz nach dem Spiel, dass er gesundheitliche Probleme hatte. "Knochenödem, Knochenprellung, was auch immer", ärgerte sich der gebürtige Hamburger laut Süddeutsche. In den letzten Sätzen habe er massive Probleme gehabt, überhaupt aufzuschlagen. Allerdings sei er überzeugt, bis zu den Olympischen Spielen in Paris wieder fit zu sein.

Sophia besucht so viele Spiele von Alexander, wie sie kann. Doch bei den French Open vor etwa einem Monat hatte sie nicht dabei sein können, da sie gerade für ihren Moderationsjob auf Ko Samui unterwegs gewesen war. Gegenüber Bild hatte das Model damals verraten: "Wenn er beginnt, ist es bei mir 22:30 Uhr. Dann sitze ich bei ganz schlechtem Internet vor meinem iPad und schaue durch den VPN-Tunnel Eurosport."

ActionPress / ZUMA Press Wire / Zuma Press Sophia Thomalla und Mischa Zverev in Wimbledon 2024

Instagram / sophiathomalla Alexander Zverev und Sophia Thomalla

