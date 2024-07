An der Spitze der Kinocharts: Hugh Jackman weint vor Freude

Dieser Film ist momentan in aller Munde: Deadpool & Wolverine steht seit der Veröffentlichung vor wenigen Tagen auf sämtlichen Kinocharts ganz oben. In Amerika erlebte der Streifen sogar das sechst größte Veröffentlichungswochenende aller Zeiten! Hauptdarsteller Hugh Jackman (55) kann den Erfolg des Films kaum fassen, wie man auf einem Post auf Instagram erkennt. In den kurzen Clips sieht man den Schauspieler in einem Auto sitzen, während er auf dem Handy wahrscheinlich die guten Neuigkeiten liest. Dabei überkommen ihn immer wieder kurze Lachanfälle und er tupft sich mit den Fingern die Tränen aus den Augen. Zwischen seinen Lachattacken hört man ihn nur staunend seufzen: "Oh, mein Gott!"

Der eigentliche Post zieht die Fans an, denn sie lieben es, ihr Idol so glücklich zu sehen. Allerdings reißen auch manche ihre eigenen Witze. "Ich, wie ich im Gruppenchat über meine eigenen Witze lache", schreibt ein Supporter, während ein anderer meint: "Wenn Marvel dir die Pläne für die nächsten 35 Jahre zeigt, und du realisierst, dass du mit 90 immer noch Wolverine sein musst". Andere nehmen es ein wenig ernster: "Danke, dass du als Wolverine zurückgekommen bist!", "Du bist der beste Wolverine, den es gibt!" und "Ich liebe es, dich so lachen zu sehen! Du verdienst diesen Erfolg wie sonst keiner!"

Möglicherweise mischt sich in die Freude auch etwas Erleichterung mit ein, denn Hugh wollte eigentlich gar nicht noch mal in das Kostüm des Superhelden schlüpfen. Nachdem er sich mit "Logan" von der Figur des Wolverine im Jahr 2017 verabschiedet hatte, schwor er der Welt der X-Men ab. Doch wie er im Beisein von Promiflash bei einer Pressekonferenz verriet, überkam ihn wie aus dem Nichts ein Sinneswandel. "Ich rief Ryan [Reynolds] (47) an, weil ich wusste, dass er einen weiteren Film drehen würde, und sagte: 'Ich will es tun.' Ich wusste aus dem Bauch heraus, dass ich das mit Ryan als Deadpool machen will", erklärte er damals.

