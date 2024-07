Das steckt hinter dem Namen von Clea-Lacy Juhns Sohn Mišah

Clea-Lacy Juhn (33) hat endlich das Geheimnis um den Namen eines ihrer neugeborenen Zwillinge gelüftet. Bei einer Instagram-Fragerunde verrät die ehemalige Bachelor-Siegerin von 2017, dass der Name Mišah bereits seit Beginn der Schwangerschaft feststeht. Der ungewöhnliche Name ist eine Rückwärtsversion des Namens seines Vaters Hasim. "Mir hat der Name seit Tag eins auch so gut gefallen. Daher stand er direkt fest", erklärt Clea-Lacy im Netz.

Die Namenswahl dürfte einige Fans überraschen, denn Clea-Lacy trennte sich nur wenige Monate nach ihrer Hochzeit im Mai von ihrem Ehemann Hasim. Die Gründe für die Trennung machte sie damals zwar nicht öffentlich, dafür verriet sie aber, dass sie "gebrochen" sei. Trotz dieser schwierigen Zeit konzentrierte sich Clea-Lacy auf die Gesundheit ihrer Zwillinge, da bei einem der Babys während der Schwangerschaft ein Entwicklungsunterschied festgestellt wurde, der schließlich mit einem Eingriff behoben werden musste.

Die Zwillinge Mišah und Mika wurden am 26. Juli per Kaiserschnitt zur Welt gebracht – etwa sechs Wochen zu früh. Derzeit werden die beiden auf der Frühchenstation beobachtet, wo sie enorme Fortschritte machen. Erfreulicherweise sind die Zwillinge nicht mehr auf eine Magensonde angewiesen. Clea-Lacy zeigte sich deswegen total glücklich und erleichtert: "Da sie schon so gut alleine trinken und die Nahrung gut aufnehmen." Trotz des frühen Starts ins Leben scheint es den beiden Jungs gutzugehen, was für die frischgebackene Mama das Wichtigste sei.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy und ihr Partner Hasim

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen im Juli 2024

