Flirt oder mehr? Oliver Pocher in Begleitung mehrerer Frauen

Oliver Pocher (46) scheint nach der Scheidung von seiner Ex Amira (31) nicht alleine zu sein. Der Comedian verbrachte die Tage vor dem Gerichtstermin in Paris, der Stadt der Liebe – mit weiblicher Begleitung. Wie man auf dem Foto sieht, das Bild vorliegt, schaut sich Olli den Auftakt der Olympischen Spiele nicht alleine an. Neben ihm sitzt eine blonde Dame mit auffälligen Tattoos, in einem schicken grünen Kleid gekleidet. Es soll zwischen ihnen wohl locker laufen und nichts Ernstes sein.

Doch sie scheint laut RTL nicht die einzige lockere Bekanntschaft zu sein, die Olli gerade führt. Auch den Tag nach der Scheidung feierte der 46-Jährige wohl ausgelassen auf einem Rammstein-Konzert mit zwei blonden Frauen, mit denen er zuvor schon auf dem Parookaville-Festival gewesen sein soll. Der Comedy-Star hat sich allerdings bis jetzt noch nicht zu seiner Flirterei mit den Frauen geäußert.

Dass es auf einem Festival funken kann, bewies Olli schon damals mit Amira. 2016 hatten die zwei sich dort kennen und schließlich auch lieben gelernt. Gemeinsam bekamen sie zwei Söhne und führten über vier Jahre eine Ehe. Vor wenigen Tagen haben sie sich dann offiziell scheiden lassen. Die gebürtige Österreicherin ist bereits wieder in einer neuen Beziehung mit dem Moderator Christian Düren (34).

Anzeige Anzeige

ActionPress Oliver Pocher, Comedian

Anzeige Anzeige

Getty Images Oliver und Amira Pocher im Juli 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Olli wird sich zu den Flirts äußern? Ja, das wird er sicherlich machen! Nee, er wird das bestimmt nicht kommentieren. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de