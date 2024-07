Küsse im Meer: Hier turtelt Luke Newton im Liebes-Urlaub!

Luke Newton (31) schwebt offenbar auf Wolke sieben! Der Bridgerton-Star genießt in Italien eine romantische Auszeit mit Antonia Roumelioti, die augenscheinlich sein Herz erobert hat. Der Schauspieler wurde nun in Sorrento dabei erwischt, wie er mit seiner Liebsten im Wasser herumturtelte – im kühlen Nass können sie gar nicht die Finger voneinander lassen. Auf den Fotos, die People vorliegen, sieht man Luke und Antonia bei einer Abkühlung, während sie ihm einen Kuss auf die Wange drückt. Es sieht also danach aus, als ob der Darsteller von Colin Bridgerton wieder in festen Händen ist.

Bereits vor wenigen Monaten wurden die beiden gemeinsam auf einer "Bridgerton"-Premiere in London gesichtet. Davor wurden sie zudem im April beim Sonnenbaden am Griffith Observatory in Los Angeles erwischt, wie Mirror berichtete. Auch wenn Luke und Antonia ihre Beziehung bisher noch nicht offiziell gemacht haben, wirkt es so, als sei es zwischen den beiden ernst. Lukes Auserwählte ist als Tänzerin bekannt, die in TV-Produktionen wie Dancing on Ice und "Greece’s Got Talent" auftritt. Der Netflix-Star und Antonia sollen sich bereits seit Anfang des Jahres daten.

Bevor sich Luke zusammen mit Antonia auf einem Event zeigte, hatte es jedoch Gerüchte gegeben, dass der 31-Jährige jemand anderen gut findet: Seine Serien-Partnerin Nicola Coughlan (37), die in "Bridgerton" Penelope Featherington verkörpert. Auf der Premiere zur dritten Staffel der Serie hielten Luke und seine Kollegin nämlich Händchen und heizten somit die Liebesgerüchte ordentlich an. Doch offenbar handelte es sich dabei nur um reine PR – die beiden sollen nur gut befreundet sein. Ohnehin scheint Luke momentan nur Augen für seine Antonia zu haben...

Instagram / antoniaroumelioti_ Antonia Roumelioti, Tänzerin

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei einer Aufführung von "Bridgerton"

