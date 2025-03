Luke Newton turtelnd bei Spaziergang durch London erwischt

Luke Newton (32) schwebt offenbar immer noch auf Wolke sieben. Der Bridgerton-Star wurde am Dienstag bei einem romantischen Spaziergang durch London mit seiner Freundin Antonia Roumelioti gesichtet. Der Schauspieler und die Tänzerin hielten während ihres kleinen Einkaufsbummels bei sonnigem Wetter sichtlich verliebt Händchen, während sie durch die Straßen der britischen Hauptstadt schlenderten. Auf Fotos, die People vorliegen, zeigen sich die beiden total relaxt, jeweils mit einer Einkaufstasche in der Hand.

Luke machte seine Beziehung zu Antonia bislang nicht offiziell. Im Januar besuchten die beiden jedoch ein Event zusammen und gaben damit zumindest indirekt ihr Pärchendebüt. Beim BOSS: David Beckham-Event präsentierten sie sich damals zusammen in eleganter Abendgarderobe. Luke und Antonia werden bereits seit vergangenem Jahr miteinander in Verbindung gebracht. So erwischte man sie bereits im vergangenen Juni beim Verlassen einer Party in London. Einen Monat später konnten sie im Urlaub in Sorrento in Italien nicht die Finger voneinander lassen – und knutschten sogar im Meer.

Ehe die Liebesgerüchte um Luke und Antonia laut wurden, wurde der Schauspieler allerdings mit seinem "Bridgerton"-Co-Star Nicola Coughlan (38) in Verbindung gebracht. In der Netflix-Show verkörpern beide die Charaktere Colin Bridgerton und Penelope Featherington – und die beiden Figuren kamen sich ziemlich nah. Im echten Leben sind Luke und Nicola aber einfach nur gute Freunde, wie Letztere im vergangenen Oktober gegenüber Time klarstellte: "Viele Leute wünschen sich wirklich, dass ich Luke heirate. Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Ist es nicht wunderbar, dass ein Mann und eine Frau eine solche Beziehung zueinander haben können?"

Instagram / antoniaroumelioti_ Antonia Roumelioti, Tänzerin

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan bei der Premiere von "Bridgerton" Staffel drei

