Beziehung mit Luke Newton? Nicola Coughlan klärt endlich auf

Spätestens seit sich die Charaktere der beiden Bridgerton-Hauptdarsteller Nicola Coughlan (37) und Luke Newton (31) in der beliebten Serie nahegekommen sind, spekulieren die Fans der Show immer wieder darüber, ob die Schauspieler auch im echten Leben eine Romanze am Laufen haben. Die Serienstars hielten sich jedoch bedeckt – zumindest bis jetzt: In einem aktuellen Interview mit Time geht die Darstellerin von Penelope Featherington nun auf die Gerüchte ein: "Viele Leute wünschen sich wirklich, dass ich Luke heirate. Wir haben diese wunderbare Freundschaft. Ist es nicht wunderbar, dass ein Mann und eine Frau eine solche Beziehung zueinander haben können?"

Während die beiden im echten Leben also nur eine tiefe Freundschaft verbindet, ging es auf der Leinwand zwischen ihren beiden Charakteren ziemlich heiß her: Während sie einige intime Szenen gedreht haben, zerstörten sie sogar das Inventar. "Wir haben ein Möbelstück zerbrochen, als wir eine Sexszene drehten. Ich wusste nicht, wie es sein würde, aber es ist ein bisschen wie ein Stunt, bei dem sie sagen: 'Okay, wir machen das, das und das'", erklärte Nicola in einem Interview mit Entertainment Tonight.

Während über Nicolas Liebesleben nicht viel bekannt ist, wurde Luke zuletzt immer wieder mit der griechischen Tänzerin Anonia Roumelioti gesichtet. Im Juni wurden sie händchenhaltend beim Verlassen einer Party abgelichtet. Wie Page Six damals berichtete, soll die Romanze aber schon seit Anfang dieses Jahres bestehen. Im Juli wurden Luke und Antonia zudem während eines gemeinsamen Pärchenurlaubs in Italien beim Knutschen im Meer erwischt.

