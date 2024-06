Luke Newton packt über peinliche "Bridgerton"-Nacktszene aus

Der britische Schauspieler Luke Newton spielt derzeit die Rolle des Colin Bridgerton in der gleichnamigen Netflix-Hitserie Bridgerton. Die Fans dürfen sich auch in dieser Staffel über heiße Liebesszenen der Hauptcharaktere freuen: in diesem Fall zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (37). Im Interview mit Capital Breakfast enthüllen die beiden Stars am Montag peinliche Momente vom Set. Im Gedächtnis blieb dem Darsteller vor allem die Einstimmung auf seine Nacktszene. Luke verrät: "Ich muss sagen, dass der peinlichste Moment in Vorbereitung auf diese Tage war, wenn mein Visagist in meinen Wohnwagen kam, um meinen ganzen Körper mit Selbstbräuner zu bedecken".

Luke erinnert sich, wie er mit der ungewohnten Situation umging: "Ich bewahrte meine Würde nur, indem ich eine Tasse trug". Der 31-Jährige ergänzt: "Das ist sozusagen der Moment, in dem sich die Beziehung zu deinem Visagisten ändert und ihr beste Freunde werdet." Nicola fügte hinzu, dass sie und ihr Co-Star zusammen schon einiges erlebt haben. Sie selbst gibt zudem preis, dass sie bei dem Dreh der Liebesszenen nicht eine, sondern zwei Perücken benötigte. Der Grund dafür war, dass die Haarteile bei den energischen Dreharbeiten durch die zwei Beteiligten zu sehr ruiniert wurden.

Die zweite Hälfte der dritten Staffel wurde am 13. Juni veröffentlicht. Die sehnsüchtig von Fans erwarteten Folgen vertieften die Liebesgeschichte von Colin und Penelope. Dazu gehörte natürlich auch die lang erwartete Sexszene der Verliebten, welche in Folge fünf den Zuschauern gezeigt wurde. Besonders beeindruckt waren die Anhänger der Show dieses Jahr auch von der Promotour zur dritten Staffel. Denn da zeigten sich die beiden Hauptdarsteller unter anderem in London Hand in Hand, was die Fans online feierten.

Netflix Colin Bridgerton (Luke Newton) und Penelope Featherington (Nicola Coughlan) in "Bridgerton"

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan in London, Juni 2024

