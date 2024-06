Erwischt: Ist das "Bridgerton"-Star Luke Newtons Freundin?

Vor rund einem Jahr haben sich Luke Newton und seine Ex Jade Louise Davies dazu entschieden, fortan getrennte Wege zu gehen. Nun wurde der Bridgerton-Schauspieler mit einer neuen Frau an seiner Seite gesichtet. Wie verschiedene Medien berichten, handelt es sich bei der brünetten Schönheit um eine griechische Tänzerin namens Antonia Roumelioti. Die beiden wurden händchenhaltend beim Verlassen einer Party in London gesichtet. Das zeigen Bilder, die The Sun vorliegen. Bei den Schnappschüssen präsentiert sich das vermeintliche Paar stilsicher den Paparazzi: Antonia trägt ein blaues Kleid, das ihren Rücken gekonnt in Szene setzt und stiehlt Luke damit voll und ganz die Show. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung des Schauspielers und der Tänzerin bisher allerdings noch nicht.

Aber wer steckt hinter der griechischen Tänzerin Antonia? Laut Page Six soll die Romanze zwischen ihr und Luke bereits seit Anfang des Jahres bestehen. Ganz unerfahren in Sachen Öffentlichkeit ist die Griechin allerdings nicht. Als Teenie soll sie bereits an TV-Shows wie "Greece Got Talent" und Dancing on Ice teilgenommen haben. Wie die beiden sich kennengelernt haben, ist ebenfalls unklar. Laut dem Magazin habe ein gemeinsamer Freund des Schauspielers und der Tänzerin ein Foto von einer Silvesterparty geteilt, auf dem die beiden bereits zusammen zu sehen sind.

Der Grund für Lukes Trennung von Ex-Freundin Jade soll der straffe Zeitplan des Schauspielers gewesen sein. "Luke und Jade haben sich auseinandergelebt, weil sie in ihrem vollen Terminkalender keine Zeit für ihre Beziehung finden konnten", hieß es damals in dem Magazin, dem auch die Bilder mit Antonia vorliegen. Der Insider verriet zudem, dass sich der Hottie vor rund einem Jahr auf der Promi-Datingplattform Raya angemeldet haben soll. Könnte er seine neue Flamme also eventuell auch darüber kennengelernt haben?

Anzeige Anzeige

Getty Images "Bridgerton"-Star Luke Newton im Juli 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Newton, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, Luke und Antonia führen eine Beziehung? Ja, ich finde, das ist ganz offensichtlich. Nee, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de