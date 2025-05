Kussfoto: "Bridgerton"-Star Luke Newton bestätigt neue Liebe

Es gibt romantische Neuigkeiten von Luke Newton (32) und Antonia Roumelioti! Der Bridgerton-Star und die Tänzerin haben jetzt ganz offiziell gemacht, was Fans schon länger vermuteten: Sie sind ein Paar und zeigen ihre Liebe auch öffentlich. Am Donnerstagabend besuchten sie gemeinsam die glamouröse Pre-BAFTA TV Awards Party von British Vogue und Netflix im Dovetale Restaurant in London. Für besonders viel Aufsehen sorgte dabei ein Instagram-Post von Luke, auf dem der Schauspieler seiner Antonia einen liebevollen Kuss auf die Wange gibt – das erste Pärchenbild auf seinem Account.

Bislang hielten sich die beiden mit Statements über ihre Beziehung eher zurück. Die Paparazzi bekamen Luke und Antonia bisher nur selten gemeinsam vor die Linse – zuletzt etwa beim BOSS One Premiere-Event von David Beckham (50) in London. Auf dem roten Teppich zeigten sie sich weder händchenhaltend noch als offizielles Paar, doch Lukes Social-Media-Aktivität spricht jetzt Bände. Auf seinem aktuellen Instagram-Post sind zwar auch ein paar stylische Solofotos zu sehen, doch das Highlight bleibt eindeutig der süße Schnappschuss mit seiner Freundin – für viele Fans das langersehnte Zeichen nach monatelangen Spekulationen rund um ihren Beziehungsstatus.

Nicht nur privat scheint es für Luke und Antonia ein Happy End zu geben – auch in "Bridgerton" dürfen sich die Fans auf noch mehr Romantik freuen. Schon vor zwei Monaten, bei den SAG Awards, hatte der 32-Jährige im Gespräch mit E! News spannende Details zur kommenden vierten Staffel verraten. Besonders die Liebesgeschichte zwischen Colin Bridgerton und Penelope Featherington, gespielt von Nicola Coughlan (38), wird weiter im Fokus stehen. "Man sieht es nicht oft auf der Leinwand, dass einfach nur zwei Menschen glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben – und das war alles", schwärmte Luke damals.

Instagram / antoniaroumelioti_ Antonia Roumelioti, Juli 2024

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan, Juni 2024

