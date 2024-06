"Bridgerton"-Promo? Nicola Coughlan und Luke halten Händchen

Nicola Coughlan (37) und Luke Newton wissen, wie sie die Bridgerton-Fans heiß machen! Bei der Premiere des zweiten Teils der dritten Staffel strahlten die beiden Hauptdarsteller am Mittwochabend auf dem roten Teppich. Die Beauty trug ein atemberaubendes Glitzerkleid in einem zarten Rosa, ihr Co-Star glänzte in einem dunklen Anzug. Für die Fotografen präsentierten sich die beiden wie ihre Serienfiguren: total verliebt und Hand in Hand!

Die Fans der Show sind von diesem süßen Anblick total hin und weg – sie lieben das Duo! "Nicola und Luke sehen aus wie Braut und Bräutigam!", schwärmt ein User auf dem Instagram-Profil, ein anderer kommentiert: "Wie können sie alle so attraktiv sein? Nicola und Luke sind umwerfend! Ich liebe ihre Looks!" Einige Follower teasern zudem schon auf die neuen Folgen an, in denen es offenbar weiterhin heiß zwischen den Figuren Penelope und Colin hergeht.

Wie geht es weiter mit Penelope und Colin? Der erste Teil der dritten Staffel endete im Mai mit einem heißen Techtelmechtel der beiden Hauptfiguren – inklusive eines Heiratsantrags! In der Today Show verriet die Produzentin Shonda Rhimes (54) zuletzt einige Details zu der Fortsetzung: "Wir wollen vieles noch geheim halten, aber ich kann sagen, dass es in vielerlei Hinsicht sexy und überraschend wird."

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan in London, Juni 2024

Getty Images Shonda Rhimes in London, Juni 2024

Wie fandet ihr den Auftritt von Nicola Coughlan und Luke Newton auf dem roten Teppich?



