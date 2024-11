So hat sich Luke Newtons "Bridgerton"-Rolle Colin verändert

Der Bridgerton-Star Luke Newton (31) hat für die dritte Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie eine beeindruckende Verwandlung durchgemacht. Nachdem er zwei Staffeln lang den charmanten Colin Bridgerton verkörpert hatte, wollte er seinen Charakter als gereiften Mann darstellen und dafür auch körperlich in Form sein. Bei einem Fotoshooting anlässlich der diesjährigen "Sexiest Man Alive"-Wahl von People erzählt Luke, wie ernst er die Weiterentwicklung seiner Rolle nahm und wie intensiv er sich darauf vorbereitete.

Luke sagt, dass er es als großes Geschenk empfinde, Colin spielen zu dürfen – besonders, weil die Serie den Charakteren Raum für persönliches Wachstum lasse. Er schätze die Möglichkeit, verschiedene Facetten seines Charakters zu zeigen und die Entwicklung vom Teenager zum Erwachsenen darstellen zu können. Dabei helfe ihm die Verwandlung durch Kostüme und Make-up sehr, in die Rolle zu schlüpfen. Besonders stolz sei er auf die markanten Koteletten, die sein Aussehen in der dritten Staffel prägen. Dabei habe er sich von seinem Kollegen Jonathan Bailey (36) inspirieren lassen. Allerdings gibt er schmunzelnd zu: "Die auffälligen Koteletten sind im Alltag oft unpraktisch. Viele erkennen mich so schon als einen Spross der Bridgertons."

Abseits des Sets liebt Luke die Musik und könnte sich vorstellen, als Sänger oder Songwriter zu arbeiten, sollte er nicht mehr schauspielern. Seine Familie und Freunde würden ihm dabei helfen, auf dem Boden zu bleiben und die Normalität des gemeinsamen Alltags wertzuschätzen. Mit einem Lächeln teilt er eine amüsante Anekdote über ein Erlebnis in Paris. Als er in ein Taxi gestiegen sei, habe der Fahrer ihn mit einem Kollegen aus The Crown verwechselt und um ein Foto gebeten. Trotz des Irrtums willigte Luke ein – obwohl er wusste, dass die Frau des Fahrers vermutlich enttäuscht sein würde. Für seine Zukunft träumt der Schauspieler davon, für einige Monate ins Ausland zu ziehen. Am liebsten an einen sonnigen Ort, an dem er sich glücklich und gesund fühlen könnte.

Getty Images Luke Newton, "Bridgerton"-Star

Getty Images "Bridgerton"-Bekanntheiten Luke Newton, Jess Brownell und Nicola Coughlan

