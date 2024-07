Nach Sommerhaus-Zoff: Kubilay Özdemir ist zwei Jahre trocken

Kubilay Özdemir, der Andrej Mangold (37) im Sommerhaus der Stars ins Gesicht gespuckt hatte, verkündete kürzlich in einem Interview mit RTL, dass er seit zwei Jahren trocken ist. "Ich bin heute zwei Jahre trocken", sagte er und betonte, dass er dafür alles gegeben habe. Nach einem Monat in einer Entzugsklinik und weiteren 90 Tagen täglicher Therapiearbeit ist der Ex von Georgina Fleur (34) weiterhin in Behandlung und geht offen mit seiner Krankheit um: "Ich lebe noch mit dieser Krankheit [...] Ich stehe dazu, ich bin ein trockener Alkoholiker, aber mir geht es sehr gut damit."

Vergangenheitsbewältigung spielte eine große Rolle in Kubilays Genesung. Vor allem seine turbulente Beziehung mit Georgina, die geprägt von Streitereien und Alkohol war, hinterließ Narben. Um diese zu heilen, sortierte der Unternehmer falsche Freunde aus. "Ich habe mein Umfeld gewechselt [...] Das sind jetzt erwachsene Menschen. Die meisten älter als ich, stehen alle mitten im Leben", betonte er. Er setzt nun auf eine kleine Gruppe zuverlässiger, neuer Freunde, die ihn unterstützen.

Besonders seine Kinder gaben ihm die Kraft, diesen neuen Weg einzuschlagen. Für seine Tochter Ilayda und seinen Sohn Ben, für die er wöchentlich von Dubai nach Heidelberg pendelt, sowie für die gemeinsame Tochter mit Georgina kämpft er. "In erster Linie habe ich das für meine Kinder gemacht [...] Mein Leben war es mir nicht wert genug, um mit Alkohol, meiner Leidenschaft, aufzuhören. Ich sage es, wie es ist", gab Kubilay zu. Trotz der Herausforderungen, die noch vor ihm liegen, bleibt er optimistisch: "Ich bin sehr zuversichtlich, dass ich bis Ende meiner Tage trocken sein werde."

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

