Teilnahme am Sommerhaus war Georgina Fleurs größter Fehler

Sie bereut ihre Entscheidung! 2020 nahm Georgina Fleur (33) gemeinsam mit ihrem damaligen Partner Kubilay Özdemir am Sommerhaus der Stars teil. Schon während der Show flogen zwischen den beiden immer wieder die Fetzen. Während eines Streits mit Andrej Mangold (36) spuckte der Unternehmer dem Ex-Bachelor sogar ins Gesicht, weshalb das Paar dann von den anderen Kandidaten rausgeschmissen wurde. Inzwischen sind die beiden getrennt – und Georgina hätte lieber nie an der Show teilgenommen.

"Der größte Fehler meines Lebens war, mit meinem Ex ins Sommerhaus zu gehen. Das bereue ich bis jetzt", gibt sie im Promiflash-Interview zu. Nur für die gemeinsame Tochter sei sie ihm dankbar. "Ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber er wollte unbedingt berühmt werden, er wollte unbedingt ins Sommerhaus", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit. Sie habe immer wieder klargemacht, nicht an dem Format teilnehmen zu wollen, doch habe sich dann überreden lassen. "Es war so schlimm, ich hab echt gelitten, es war echt ein Fehler", erinnert sich Georgina zurück.

Doch wieso wurden die beiden überhaupt angefragt? Die ehemalige Promi Big Brother-Kandidatin hat eine Theorie: "Die suchen sich ja immer Sommerhaus-Kandidaten, bei denen sie wissen, dass es für die Zuschauer krass sein kann, nur Katastrophen." Sie glaube, wenn die Produktion eine toxische Beziehung sehe, würde sie das Paar anfragen. "Das haben die bei uns auch gesehen", verrät das Model Promiflash.

Anzeige

TVNOW Andrej Mangold und Kubilay Özdemir bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir

Anzeige

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de