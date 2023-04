Kubi nicht ihr Babydaddy? Georgina Fleur hat genug davon!

Georgina Fleur (33) kann die Behauptungen von ihrem Ex-Freund nicht mehr ertragen. Die Liebesgeschichte von der Influencerin und Kubilay Özdemir ist turbulent: Es stehen Vorwürfe der häuslichen Gewalt gegen den Unternehmer im Raum und um die gemeinsame Tochter soll der Ex-Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer sich seit der Trennung gar nicht kümmern. Doch damit nicht genug: Kubilay verleugnet sogar, dass Georginas Tochter sein Kind ist!

"Eine meine Followerinnen traf den Vater meiner Tochter am Flughafen und er erzählte ihr, sie sei nicht seine Tochter. Das ist nicht das erste Mal, dass ich so etwas höre und es macht mich sehr traurig und wütend", berichtet sie auf Instagram. So zu lügen sei für Georgina "einfach nur ehrenlos und unmännlich". Dabei habe die ehemalige Bachelor-Kandidatin vor allem das Wohl ihrer Kleinen im Sinn und wolle für sie stark sein. "Denkt mal darüber nach, wie es für ein Kind ist, vom eigenen Vater geleugnet und solchen Anschuldigungen ausgesetzt zu werden", zeigt sie sich schockiert.

In den sozialen Netzwerken regt sich Georgina öfter über ihren Ex-Freund auf: So berichtete sie bereits, dass er ihr kein Geld für die gemeinsame Tochter bezahlt. "Ich habe in eineinhalb Jahren keinen Cent Unterhalt gesehen oder mal Geschenke für die Kleine – nicht mal an Weihnachten", klärte sie die Missstände auf.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir und Georgina Fleur in Dubai

