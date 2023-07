"Kindergarten": Georgina Fleur wurde von Ex Kubi angezeigt

Georgina Fleur (33) ist aufgewühlt! Die Influencerin und ihr Ex Kubilay Özdemir haben ein schwieriges Verhältnis zueinander und machen sich öffentlich immer wieder Vorwürfe. Mitte Juni berichtete die ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin von einem Telefonat, das sie ziemlich mitgenommen hat. Was es damit auf sich hatte, behielt sie zunächst für sich. Doch jetzt verrät Georgina: Kubi hat sie angezeigt!

In ihrer Instagram-Story klärt die einstige Kampf der Realitystars-Teilnehmerin auf, dass sie an dem besagten Tag nicht von Kubilay, sondern von der Polizei angerufen wurde. "Ich habe eine Anzeige von Kubilay, die hat er am 12. Juni gemacht, weil ich angeblich bei Instagram schlecht über ihn geredet habe. Deswegen wollte ich es erst nicht erzählen, weil ich dachte: 'Nicht, dass ich was Falsches sage.'" In den nächsten Tagen müsse sie zu der zuständigen Dienststelle, um eine Gegenaussage zu machen. "Ich habe ja meine ganzen Beweise. Ich habe ja meine ganzen Storys, die ich poste, kann ich ja da vorweisen", betont Georgina – Konsequenzen fürchtet sie offenbar nicht.

Die TV-Persönlichkeit vermutet, dass Kubi sie damit erneut ärgern wollte, weil sein Versuch, sie beim Jugendamt zu melden, ohne Erfolg war. "Völliges Kindergartentheater, Kindergarten", findet die 33-Jährige. Sie wolle keinen Kontakt mehr zu dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter haben. "Ich erzähle nicht die schlechten Dinge. Ich erzähle nur Tatsachen", erklärt Georgina.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter, 2023

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

