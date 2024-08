Georgina Fleur ging während Kubi-Beziehung durch die Hölle

Georgina Fleur (34) gewährt in Folge 15 des Allstars-Dschungelcamps einen tiefen Einblick in ihre Ex-Beziehung mit Kubilay Özdemir. Die einstige Bachelor-Kandidatin und der Unternehmer führten lange eine turbulente On-off-Beziehung, die Anfang 2022 endgültig zu Bruch ging. In der afrikanischen Wildnis berichtet die Mutter einer Tochter nun, wie dramatisch die Partnerschaft mit Kubilay wirklich verlief. "Ich hab so viele Tränen vergossen für diesen Mann", erinnert sich Georgina zurück und fügt hinzu: "Ich hab ihn einfach geliebt und bin da nicht rausgekommen." Erst als die gemeinsame Tochter auf der Welt war und der Vater des Kindes auch vor den Augen der Kleinen nicht davor zurückschreckte, seiner Partnerin ein blaues Auge zu verpassen und die Nase zu brechen, trennte sich Georgina.

"Dann hat deine Tochter dir Hirn geschenkt", resümiert Mitcamper Mola Adebisi (51) die Geschehnisse. Eigentlich begann die Liebesgeschichte von Georgina und Kubilay recht romantisch, wie sie im Dschungel Revue passieren lässt. Demnach haben sich die beiden durch die Schwester der 34-Jährigen kennengelernt. Diese kannte Kubi bereits vor Georgina und gab ihm ihre Nummer. Sie verabredeten sich mehrfach und kamen während eines gemeinsamen Urlaubs auf Sardinien zusammen. Nach dem ersten großen Streit hätte Georgina eigentlich die Reißleine ziehen müssen – hat sie aber nicht. "Ich war so blind vor Liebe", erklärt sie.

Bereits an Tag 13 sprach Georgina von ihrem Ex. "Der Vater meiner Tochter macht auch gar nichts. Der hilft mir gar nicht, er ruft nicht mal an. Der schickt nicht mal Blumen zu Weihnachten oder etwas zu ihrem Geburtstag. Das ist schon traurig", erzählte sie. Daraufhin meldete sich auch Kubilay zu Wort und zeigte sich im Interview mit RTL einsichtig: "Ich möchte mit dem Kind so schnell wie möglich Kontakt haben – lieber gestern als heute." Nur mit seiner Ex will er nie wieder freundschaftlichen Kontakt haben.

RTL Georgina Fleur im Allstars-Dschungelcamp, 2024

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir in Dubai

