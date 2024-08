Nach Vorwürfen von Georgina Fleur: Jetzt meldet sich Kubilay

Georgina Fleur (34) ist derzeit im Allstars-Dschungelcamp zu sehen. Dort sprach die TV-Persönlichkeit auch über ihr schlechtes Verhältnis zu ihrem Ex Kubilay Özdemir, mit dem sie eine gemeinsame Tochter hat. Unter anderem berichtete sie den Campern davon, dass der Unternehmer ihr gegenüber gewalttätig gewesen sei und es ihr im Herzen wehtue, dass er kein Interesse an ihrem Sprössling zeige. Kubilay möchte das ändern, wie er im Gespräch mit RTL beteuert: "Ich möchte mit dem Kind so schnell wie möglich Kontakt haben – lieber gestern als heute."

Er entschuldigt sich für seine Alkoholexzesse und sei mittlerweile seit zwei Jahren trocken. "Ich entschuldige mich für alles. Möge mir verziehen sein", erklärt er und ergänzt: "Ich habe vor allem mich selbst geändert. Ich habe an mir gearbeitet." Erneuten Kontakt zur Mutter seiner Tochter schließt der Ex Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer im gleichen Atemzug aber kategorisch aus: "Mit ihr setze ich mich nicht mehr an einen Tisch. Das ist kein Groll. Das ist Selbstschutz zum Wohle des Kindes."

Zuvor waren die Streithähne Elena Miras (32) und Georgina am Dschungel-Lagerfeuer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen, als sie darüber sprachen, dass sich ihre Ex-Partner nicht um die gemeinsamen Kinder kümmern. Als die Schweizerin darüber wetterte, dass Mike Heiter (32) sie im Alltag mit Töchterchen Aylen kaum unterstütze, pflichtete der Rotschopf ihr bei: "Der Vater meiner Tochter macht auch gar nichts. Der hilft mir nicht, er ruft nicht mal an. Der schickt nicht mal Blumen zu Weihnachten oder etwas zu ihrem Geburtstag. Das ist schon traurig." Georgina sei über das Verhalten ihres Verflossenen zwiegespalten, wie sie schließlich weiter erklärte: "Ich denke immer so, ich bin froh, dass ich ihn los bin, so habe ich meine Ruhe, aber auf der anderen Seite ist das schon echt schlimm, dass er die Kleine im Stich lässt."

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir in Dubai

RTL Elena Miras und Gerogina Fleur im Allstars-Dschungelcamp 2024

