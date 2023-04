Georgina Fleur gesteht ihren "geschmacklosesten Aprilscherz"

Georgina Fleur (32) hat sich heute so einige Späße erlaubt! 2021 war das Reality-TV-Sternchen zum ersten Mal Mutter geworden – der Name ihrer Tochter ist noch immer geheim. Heute überraschte sie ihre Fans plötzlich mit der Verkündung des Namens. Wie Sam Dylan (32) bereits behauptet hatte, heiße ihre Tochter angeblich Violetta. Einige Stunden später teilte sie dann auch noch Fotos von ihrem Ex Kubilay Özdemir. Da zwischen dem ehemaligen Paar eigentlich ein eisiger Krieg herrschte, vermuteten ihre Fans bereits einen Scherz. Nun gesteht Georgina ihre Aprilscherze!

"Mir gehört der Award für den geschmacklosesten Aprilscherz des Tages", verkündet die einstige Dschungelcamp-Kandidatin in ihrer Instagram-Story. Dort entschuldigt sie sich dafür, ihre Fans auf die Folter gespannt zu haben und stellt klar: "Wir sind nicht mit Kubilay unterwegs gewesen […] Er ist natürlich nicht der beste Papa der Welt." Der Name ihrer Tochter sei nicht Violetta und bleibe weiterhin geheim.

Georgina sei eigentlich kein großer Fan von Aprilscherzen, sei aber selbst auf so viele reingefallen, dass sie sich gedacht habe: "Komm', jetzt hau' ich einen richtig raus!" Auf Social Media hatten einige ihrer Follower bereits vermutet, dass die TV-Bekanntheit sich einen Scherz erlaubt. Das fanden aber nicht alle ihrer Fans lustig: "So geschmacklos kann kein Aprilscherz sein" oder sogar "Entfolgt!", kommentierten zwei User.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur im April 2022 in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Kubilay Özdemir in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Star

