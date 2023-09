So ist das Verhältnis zwischen Georgina Fleur und Ex Kubilay

Georgina Fleur (33) spricht Klartext! Der Reality-TV-Star war einige Jahre in einer turbulenten On-off-Beziehung mit dem Unternehmer Kubilay Özdemir gewesen. Doch die Liebelei endete, nachdem ihr Ex-Partner gegenüber der Dschungelcamp-Teilnehmerin handgreiflich geworden war. Allerdings versuchten die Streithähne für ihre gemeinsame Tochter sich eine Zeit lang zusammenzureißen, doch auch das funktionierte nicht. Nun verrät Georgina Promiflash, wie ihr Verhältnis zu Ex Kubilay mittlerweile ist.

Gegenüber Promiflash erzählt die einstige Bachelor-Kandidatin von ihrem Verhältnis zu ihrer ehemaligen Liebe. Dabei plaudert Georgina aus, dass sie überhaupt nichts mehr mit ihrem Ex-Freund zu tun habe: "Also ich sage dir ehrlich, wir haben keinen Kontakt mehr. Wir haben uns gegenseitig auf WhatsApp blockiert." Die TV-Persönlichkeit kenne weder sein Profilbild, noch wisse sie, wo er zurzeit sei und was er mache.

Was Georgina daran jedoch ärgere, sei, dass Kubilay sich seit dem Kontaktabbruch auch nicht mehr um seine Tochter kümmere. So habe er ihr nicht einmal zum Geburtstag gratuliert: "Der hat kein Geschenk geschickt, er hat keine Blumen geschickt, hat keine Ballons geschickt." Auch anderweitig versuche er nicht die Beziehung zu seinem Sprössling aufrechtzuerhalten: "Es ist nicht so, dass irgendwelche Briefe oder irgendwelche Postkarten kommen – es kommt einfach nichts, das ist schon übel."

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Teilnehmerin

Instagram / kubilay_oezdemir Kubilay Özdemir mit seiner Tochter

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur mit ihrer Tochter

