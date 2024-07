Waage ade: Anne Wünsche gibt ein ehrliches Gewichtsupdate

Anne Wünsche (32) geht ganz offen mit dem Thema um. Die Influencerin ist stolze Mama von drei Kindern. Einblicke in ihren turbulenten Familienalltag gibt sie nur zu gern. In einer aktuellen Instagram-Story spricht Anne ganz offen über das Thema Gewicht und Körpergefühl. Dabei hat die Café-Besitzerin einen ganz wichtigen Rat an ihre Follower. "Ich gucke immer nur in den Spiegel und wenn mir das gefällt, ist es mir egal, wie viel ich wiege", verrät sie und sei aktuell sehr zufrieden mit ihrem Körper. Ihre Taktik habe einen ganz bestimmten Grund. "Wenn ich mich jetzt auf die Waage stelle, steht da aktuell 64 Kilo. Das würde mich jetzt eigentlich verunsichern, weil ich vor meinen Kindern 56 Kilogramm gewogen habe. Deswegen Leute, guckt nicht auf die Waage", erklärt die Familienmama weiter.

"Was ich damit sagen möchte, manchmal fühlt man sich wohl, wenn man sich anguckt und denkt: 'Wow, ich habe abgenommen, mein Blähbauch ist weg' [...] und dann stellt man sich auf die Waage und denkt so: 'Heilige Kacke, ich habe ein Kilo zugenommen'", äußert sich Anne weiter. Deshalb finde der Internetstar, dass das Gewicht vollkommen egal sei, solange man sich in seinem Körper wohlfühle.

Für Anne gehört es zur Tagesordnung, ganz private Dinge von sich preiszugeben. Erst vor knapp einer Woche plauderte sie mit ihren Fans über einen ganz schönen Fauxpas ihrerseits. "Stell dir vor, du hast dir deine Haare verkohlt, weil du beim Hinlegen vergessen hast, dass du dir eine Kerze hingestellt hast", kommentierte sie ein Reel auf Instagram. Darin ist eine schockierte Anne zu sehen, die eine verkohlte Haarsträhne zeigt. Zudem ist eine Kerze zu sehen, die am Rand ihrer Badewanne steht.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche im April 2024

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Haare nach Kerzen-Unfall im Juli 2024

