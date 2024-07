Was ist passiert? Tammy Hembrow musste operiert werden

Tammy Hembrow (30) versetzt ihre Fans in Sorge. Die Fitness-Influencerin gibt nun auf Instagram völlig überraschend bekannt, dass sie operiert wurde. Die 30-Jährige postet dazu ein Bild, welches sie mit einem Krankenhausarmband zeigt. Dazu schreibt sie: "Habe gerade eine Operation hinter mir." Genauere Details zum Eingriff lässt Tammy bislang offen – ebenso, warum die dreifache Mutter operiert werden musste. In einem YouTube-Video wolle sie bald erklären, was vorgefallen sei. Doch offenbar ist sie inzwischen wieder zu Hause.

In ihren vier Wänden wird Tammy nach ihrer OP offenbar richtig verwöhnt. Wie sie weiter in ihrer Story zeigt, besorgte ihr Verlobter Matthew Zukowski ihr einige Dinge, die ihr die Genesung erleichtern: Neben einem Strauß roter Rosen, Gummibärchen und Keksen gab es auch eine handgeschriebene Nachricht von ihrem Schatz. "Ich liebe dich immer und ewig. Matthew" stand auf dem süßen Zettelchen geschrieben – ganz zur Freude von Tammy. "Nach einer OP zu so was nach Hause kommen. Ich liebe diesen Mann", schwärmt die 30-Jährige zu der Geste ihres Partners.

Tammy und der ehemalige Star der australischen Version von Love Island machten erst im vergangenen November ihre Beziehung offiziell. Wenige Wochen später verlobten sie sich nach nur drei Monaten Beziehung bereits. "Noch nie in meinem Leben habe ich mich so sicher, so geliebt, so verstanden und so umsorgt gefühlt", erklärte Tammy nach den überraschenden News auf Social Media. Tammy und Matt planen, im November zu heiraten. Die Vorbereitungen dafür sind offenbar bereits in vollem Gange. Die Einladungen für den großen Tag wurden bereits geleakt.

Instagram / mattzukowski Matt Zukowski und Tammy Hembrow im September 2023

Instagram / mattzukowski Matthew Zukowski und Tammy Hembrow

