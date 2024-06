Tammy Hembrow äußert sich zu geleakter Hochzeitseinladung

Tammy Hembrow (30) spricht Klartext! Die YouTuberin und ihr Partner Matthew Zukowski wollen sich noch in diesem Jahr das Jawort geben. Doch nicht nur mit den süßen Hochzeits-News machen die beiden Schlagzeilen. Kürzlich machte die Hochzeitseinladung der Australierin im Netz die Runde – und sorgte für viel Irritation bei den Fans. In einem TikTok-Clip äußert sich die Blondine nun erstmals zur Kritik ihrer Community: "Ich bitte nicht um Spenden für meine Hochzeit. Das ist für meine Familie und Freunde gedacht. Ein Wunschbrunnen ist eine ziemlich normale Sache bei einer Hochzeit." Zusätzlich möchte Tammy klarstellen, dass an ihrem besonderen Tag zwar per se keine Kinder erwünscht seien, ihre Kids jedoch eine Ausnahme darstellen.

Doch was schrieb Tammy überhaupt in die Hochzeitseinladung, das die Fans dermaßen erzürnte? "Eure Anwesenheit an unserem Tag ist das größte Geschenk von allen. Wenn ihr uns jedoch etwas schenken möchtet, wird auf unserer Hochzeit ein Wunschbrunnen für eure Beiträge und guten Wünsche aufgestellt", stand in der Einladung schwarz auf weiß. Die millionenschwere Unternehmerin wünschte sich also Geld – und viele Fans hatten das offenbar als Spendenaufruf wahrgenommen. Dass auf Tammys Hochzeit keine Kinder erwünscht sind, obwohl sie selbst drei Kinder hat, schoss dann für viele Fans den Vogel endgültig ab.

Tammy und Matt machten erst im Herbst vergangenen Jahres ihre Liebe zueinander publik. Schon drei Monate danach überraschten die Turteltauben ihre Fans mit weiteren Liebesnews: Matt stellte seiner Liebsten die Frage aller Fragen. Die Trauung des Paares soll auch nicht mehr lange auf sich warten lassen: Bereits im November dieses Jahres sollen bei dem einstigen Love Island-Star und der Fitness-Influencerin die Hochzeitsglocken läuten.

Matt Zukowski und Tammy Hembrow

Tammy Hembrow mit ihrem Freund Matthew, November 2023

