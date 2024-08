Clea-Lacy Juhn verrät: Sehen sich ihre Zwillinge ähnlich?

Clea-Lacy Juhns (33) Zwillinge sind da! Vergangene Woche brachte die Influencerin ihre beiden Söhne zur Welt. Natürlich hält die Neu-Mama ihre Follower wie auch in der Schwangerschaft fleißig auf dem Laufenden. In einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram beantwortet sie einige Fragen ihrer Fans. Ein Nutzer möchte wissen, ob sich die beiden Jungs denn ähnlich sehen würden und ob Clea ihren Nachwuchs auseinanderhalten könne. "Aktuell, finde ich, sieht man noch einen Unterschied. Wir können sie also noch gut auseinanderhalten", erklärt die ehemalige Bachelor-Teilnehmerin und ergänzt: "Das verändert sich vermutlich noch im Wachstum. Ich bin selber sehr gespannt."

Auch über ihren gesundheitlichen Zustand gab Clea bereits ein Update. Zunächst kämpfte die 33-Jährige nämlich nach der Geburt mit gesundheitlichen Problemen, doch mittlerweile geht es ihr wieder besser: "Es geht bergauf! Das Schlimmste ist nun hoffentlich überstanden." Momentan nutze sie jede Gelegenheit, um ihre Söhne Mišah und Mika auf der Frühchenstation zu besuchen. Die beiden kamen mit 2200 Gramm auf die Welt und sind 45 Zentimeter groß.

Eigentlich hatte Clea auf eine natürliche Geburt gehofft, doch daraus wurde leider nichts. "Ich hatte euch ganz zu Beginn erzählt, dass ich mir eine natürliche Geburt wünsche. Beide Köpfe lagen unten. Als es jedoch losging [...], hat der 'Führende' seinen Kopf in die falsche Richtung gedreht und die Herztöne haben sich verändert, sodass wir letztendlich einen Kaiserschnitt machen mussten", verriet die Ex von Riccardo Basile (32) ebenfalls im Netz. Auch wenn sie sehr froh sei, dass es diese Möglichkeit gebe, sei das für sie zunächst "echt schlimm" gewesen.

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn mit ihren Zwillingen und Papa Hasim im Krankenhaus

Instagram / clea_lacy Clea-Lacy Juhn, Influencerin

