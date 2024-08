Darum führte Rebel Wilson erst mit 35 Jahren eine Beziehung

Rebel Wilson (44) wusste genau, was sie will – eine Beziehung gehörte wohl in ihren Zwanzigern nicht dazu! Die Schauspielerin verrät im Podcast "Call Her Daddy", dass ihr Liebesleben erst seit wenigen Jahren wirklich existent ist: "Ich bin ein ziemlicher Spätzünder, wenn es um die Liebe geht. Meine erste richtige Beziehung war mit 35." Sie ergänzt: "In meinen 20ern habe ich mich nie mit jemandem verabredet, mit keiner einzigen Person." Für die Australierin zählte damals nur ihre Karriere als erfolgreiche Schauspielerin. Sie befürchtete, dass eine Beziehung sie nur ablenken würde.

So gelassen, wie Rebel es während des Gesprächs erklärt, war sie dann allerdings doch nicht. Ihr Berufszweig schränkte die 44-Jährige damals in anderen Bereichen ihres Lebens ordentlich ein. "Es hat irgendwie funktioniert, aber ich habe Opfer gebracht. Ich hatte kein Sozial- oder Liebesleben", erinnert sich die Pitch Perfect-Bekanntheit zurück. Während des Podcasts plaudert Rebel noch weiter aus dem Nähkästchen und enthüllt: Ihre Jungfräulichkeit habe sie erst mit 35 Jahren verloren.

Bevor Rebel bereit für die Liebe mit einer gleichgeschlechtlichen Person war, setzte sie sich ein Ziel: 50 Dates mit Männern! Ihr Herz konnte schlussendlich allerdings nur eine bestimmte Frau erobern – Ramona Agruma. Die "How to Be Single"-Darstellerin und die Designerin gehen bereits seit Sommer 2022 gemeinsam durchs Leben. Nur wenige Monate später durfte das Liebespaar seinen ersten Nachwuchs begrüßen: Töchterchen Royce! Ihr Privatleben halten die beiden Frauen so gut wie möglich aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch gibt Rebel im Podcast schon mal einen kleinen Hinweis auf die baldige Hochzeit: "Es wird wahrscheinlich nächstes Jahr sein. Ich habe das Gefühl, dass es eine Strandhochzeit sein wird, aber ich weiß noch nicht, an welchem Strand!"

Instagram / CuABl1Nrr7p Ramona Agruma und Rebel Wilson im Juni 2023

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Ramona Agruma und Tochter Royce

