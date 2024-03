Erstes Mal Sex mit 35: Rebel Wilson will anderen Mut machen!

Rebel Wilson (44) enthüllt, dass sie ihre Jungfräulichkeit im Alter von 35 Jahren verloren hat und möchte anderen mit dieser Botschaft Mut machen! Das verrät der Pitch Perfect-Star in einem Interview gegenüber People. "Die Leute können warten, bis sie bereit sind oder warten, bis sie etwas reifer sind", behauptet die Blondine und fügt hinzu: "Ich denke, das könnte eine positive Message sein. Man muss natürlich nicht warten, bis man wie ich in den Dreißigern ist, aber man sollte sich als junger Mensch nicht unter Druck setzen lassen."

Ferner erklärt die Schauspielerin, dass "nicht jeder seine Jungfräulichkeit als Teenager verlieren müsse." Ihr selbst war das Thema damals eher peinlich und daher vermied es die 44-Jährige damals, darüber zu sprechen. "Normalerweise verließ ich einfach den Raum, wenn das Gespräch stattfand", merkt die Mutter einer Tochter an und erinnert sich: "Dann sagten die Leute: 'Oh, mit 24 ist es schon so spät.' Und dann sitze ich hier und denke: 'Oh, ich war 35. Was zur Hölle. Ich werde wie der größte Verlierer aussehen.'" Aus diesem Grund schwieg sie meistens, wenn ein Gespräch auf das Thema Jungfräulichkeit geleitet wurde.

In wenigen Tagen wird Rebel ein eigenes Buch mit dem Namen "Rising" veröffentlichen. In diesem schreibt sie ebenfalls über ihre Sexualität und gibt einige andere private Details preis. Gegenüber dem Magazin plauderte die gebürtige Australierin bereits im vergangenen Oktober aus: "Viele Leute sind schockiert, wenn sie erfahren, dass ich ein Jurastudium absolviert oder ein Jahr in Afrika gelebt habe!" In der Biografie soll es außerdem um ihre Fruchtbarkeitsprobleme, Gewichtszunahme und Gewichtsverlust sowie Storys über andere Berühmtheiten wie beispielsweise Brad Pitt (60) gehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson an ihrem 44. Geburtstag

Anzeige Anzeige

Getty Images Rebel Wilson, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Rebel so offen über ihr erstes Mal spricht? Toll! Sie ist ein klasse Vorbild für andere Leute. Na ja. Ich finde, dass sie das für sich behalten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de