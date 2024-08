Ist sie die neue Freundin von Mette-Marits Sohn Marius?

Ist Marius Borg Høiby (27) etwa wieder in festen Händen? Das ließ zumindest eine Instagram-Story von Kronprinzessin Mette-Marits (50) Sohn vermuten. Vor einigen Tagen teilte der Adelsspross einen Schnappschuss, der ihn mit einer Blondine schmusend an einem einsamen Strand zeigt. "Glücklich", schreibt der 27-Jährige unter das süße Kuschelfoto. Dass es Marius so gutzugehen scheint, wird sicherlich an der Dame mit dem roten Bikini liegen, die er auf dem Schnappschuss freudestrahlend im Arm hält.

Zwar gibt Marius die Identität seiner neuen Flamme bisher nicht preis, jedoch gibt es Hinweise darauf, dass es sich bei der Blondine in seinem Arm um Rebecca Helberg Arntsen handelt. Auffällig ist, dass Rebecca ein Foto mit derselben Kulisse im Hintergrund auf ihrem Social-Media-Profil teilte. Auf dem Schnappschuss trägt die Beauty zudem den gleichen Bikini wie die Dame auf dem Schmusefoto.

Bereits im Dezember vergangenen Jahres wurden erstmals Gerüchte um eine angebliche Liaison zwischen Marius und Rebecca laut, wie damals Se og Hør berichtete. Laut der Zeitschrift arbeitete die sportliche Blondine zu diesem Zeitpunkt in einem Osloer Nachtclub, den der Adelsspross hin und wieder gerne besucht hatte. Dort könnten sie sich dann auch kennengelernt haben. Neben der Tätigkeit im Nachtclub studierte die Beauty nach ihrem Schulabschluss Eigentumsverwaltung, danach noch Marketing und im Anschluss ein halbes Jahr technische Verwaltung.

Anzeige Anzeige

Instagram / marius_borg Marius Borg Høiby mit seiner mutmaßlichen Partnerin

Anzeige Anzeige

Instagram / rebeccahelberg Rebecca Helberg Arntsen, mutmaßliche Partnerin von Marius Borg Høiby

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Marius wird sich noch zu der neuen Liebe äußern? Ja, da besteht kein Zweifel! Nee, ich denke eher nicht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de