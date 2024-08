König Charles III. feiert ganz traditionell im Schottenrock!

In Schottland gibt es etwas zu feiern: Hoch oben im Norden der britischen Insel ist ein Torfmoor zum UNESCO-Welterbe ernannt worden. Es ist das weltweit erste seiner Art und wird natürlich gebührend gefeiert, wie der offizielle Instagram-Account der Royals bekannt gibt. König Charles III. (75) selbst reist für die Enthüllung der Gedenktafel an und hat sich dafür richtig in Schale geschmissen. In einem traditionellen Schottenrock glänzte der Royal zwischen den Gästen – das grün-blaue Muster des Gewandes steht dabei im krassen Kontrast zu seinen purpurroten Wollsocken. Dazu rockt das Oberhaupt des britischen Königshauses einen beigefarbenen Anzug samt Weste und einen farblich passenden gestreiften Schlips.

Das Event dürfte dem König aus mehreren Gründen viel bedeuten: Zuallererst pflegt Charles eine riesige Begeisterung für die Natur. Wie Daily Mail berichtet, ist er sogar Förderer der Royal Society for the Protection of Birds – also des royalen Vogelschutzvereins – und legt auch so extrem viel Wert auf Klimaschutz. Auch Schottland an sich spielt im Leben von Charles eine große Rolle. Dort hatte er immerhin die Flitterwochen mit seiner Gattin Königin Camilla (77) verbracht und kehrt immer wieder in das schottische Anwesen zurück, um sich dem Trubel der königlichen Pflichten zu entziehen. Auch diesen Sommer wird er in dem nordischen Anwesen seine wohlverdiente Sommerpause verbringen.

Ob der König seine freie Zeit dafür nutzen wird, wieder mehr in Kontakt mit seinem jüngsten Sohn Prinz Harry (39) zu treten? Es herrscht seit Jahren Eiszeit zwischen den beiden Royals, doch in letzter Zeit gibt es immer wieder Gerüchte, dass sie beide versuchen wollen, sich zu versöhnen. Zuletzt meldete sich ein Informant bei Page Six und verriet, dass Charles bereit wäre, Harry und seiner Frau Herzogin Meghan (42) die gewünschte Sicherheitsfreigabe zu gewähren. Das wäre ein benötigter Schritt, um Harry und seine Familie wieder auf englischem Boden vorzufinden.

Getty Images König Charles III., Juli 2024

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

