Ist Versöhnung von Prinz Harry und König Charles in Sicht?

Zwischen Prinz Harry (39) und König Charles (75) herrscht weiterhin Eiszeit. Das Zerwürfnis von Vater und Sohn hat vermutlich mehrere Gründe. Dazu zählt unter anderem der Umzug der Sussexes und damit die Abwendung vom britischen Königshaus. Durch genau diesen Umzug verlor Harry nicht nur den Status des arbeitenden Royals, sondern auch den uneingeschränkten Polizeischutz beim Betreten Großbritanniens. Ein Insider will nun wissen, wie der Streit zwischen Vater und Sohn beigelegt werden könnte. "König Charles kann Harry die Sicherheitsfreigabe geben, die er so verzweifelt wünscht. Als Monarch ist er der letzte Entscheidungsträger. So könnten sich Vater und Sohn wieder versöhnen", meint der Tippgeber gegenüber Page Six.

Wie wichtig Harry der Polizeischutz ist, betonte der Bruder von Prinz William (42) erst vor wenigen Tagen in der TV-Show "Tabloids on Trial". Vor allem um seine Frau Herzogin Meghan (42) macht sich der zweifache Familienvater enorme Sorgen: "Es ist immer noch gefährlich und alles, was es braucht, ist ein Einzeltäter, eine Person, die dieses Zeug liest, um nach dem zu handeln, was sie gelesen hat. Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist und das sind Dinge, die mich wirklich beunruhigen. Das ist einer der Gründe, warum ich meine Frau nicht in dieses Land zurückbringen werde."

Harry soll laut Insider-Informationen auch schon wissen, wann er eine Versöhnung zwischen ihm und seinem Vater für sinnvoll erachtet. "Er ist davon überzeugt, dass er bei einem längeren Aufenthalt eine bessere Chance hat, sich wieder mit seiner Familie zu versöhnen", gab eine weitere Quelle gegenüber Express preis. Für das Streitgespräch habe der Rotschopf wohl einen ganzen Monat eingeplant.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images König Charles und Prinz Harry im April 2015

