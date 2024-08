Nach Rosenkrieg: Mike Cees und Michelle begraben Kriegsbeil

Mike Cees und Michelle Monballijn begraben das Kriegsbeil. Hinter dem On-off-Pärchen liegen turbulente Zeiten: Nachdem es während ihrer Teilnahme bei Prominent getrennt noch so ausgesehen hatte, als wollten beide um ihre Ehe kämpfen, zerbrach ihre Liebe danach aber endgültig. In den letzten Monaten attackierten sich die beiden dann gegenseitig heftig im Netz und überzogen sich mit Vorwürfen. Nun haben die beiden ihre Streitigkeiten beilegen können. "Rosenkrieg ist beendet! […] Nach Wochen der Eskalation zwischen Michelle und mir haben wir uns vor einiger Zeit persönlich, friedlich auf privater Ebene geeinigt, diesmal erfreulicherweise völlig unter Ausschluss der Öffentlichkeit", freut sich Mike in einem Statement, das er auf Instagram veröffentlicht.

Dazu postet der DJ ein Foto, das die beiden in einer innigen Umarmung zeigt. "Foto aus vergangenen Tagen, keine Sorge", merkt Mike jedoch an. Auch die Gesetzeshüter benötigen die ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten nun nicht mehr: "Beide haben wir unsere gegenseitigen Anzeigen zurückgezogen und diverse andere Punkte für die Zukunft festgehalten, um erwachsen mit der Trennung umzugehen." Seiner Verflossenen wünscht Mike nun "alles erdenklich Gute für die Zukunft" und bedankt sich für die gemeinsame Zeit.

Mike ist mittlerweile wieder in festen Händen: Vor rund einem Monat machte der Eventmanager seine Beziehung zu Delia Grösch publik. Obwohl die beiden erst seit einigen Wochen gemeinsam durchs Leben gehen, durchlebten sie bereits eine Liebeskrise. Der ehemalige Verführer bei Temptation Island machte aber klar, dass das frischverliebte Pärchen um seine Liebe kämpfen möchte. "Es wäre schade, so eine junge Beziehung, die wirklich absolut Potenzial hat, so wegzuwerfen", betonte er in einem Statement auf YouTube.

privat Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn, ehemalige Sommerhaus-Bewohner

Instagram / mikecees_official Mike Cees und seine Freundin Delia Grösch

Wie findet ihr es, dass Mike und Michelle ihren Streit beilegen konnten? Gut, ich finde das total erwachsen von ihnen! Ich finde das merkwürdig, nach allem, was zwischen ihnen vorgefallen ist. Ergebnis anzeigen



