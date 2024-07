Klartext: So steht es um Beziehung von Mike Cees und Delia!

Mike Cees und Delia Grösch reden endlich Klartext! Am Wochenende kam es zwischen den beiden zur ersten Liebeskrise. Die Hintergründe und wie es um sie steht, erklären sie nun in einem neuen Video auf YouTube. Es seien einige Dinge vorgefallen, die Trigger-Punkte für den Reality-TV-Star gewesen waren, darunter das Herausnehmen der Verlinkungen und Videos im Netz sowie das Geben eines Telefoninterviews. Aber: "Wir haben eine Einigung gefunden nach dem turbulenten Wochenende", betont Mike, bevor seine neue Partnerin erklärt: "Es ist halt alles ein bisschen blöd gelaufen, darum, dass wir unterschiedliche Erwartungen hatten beziehungsweise unterschiedliche Sachen vorausgesetzt haben, die vor allem dich getriggert haben. Wir haben uns das gegenseitig kommuniziert, wie zum Beispiel regelmäßige Nachrichten, Bescheid sagen und Updates."

Dies kenne Delia nicht aus vergangenen Beziehungen und sie habe zudem nicht gewusst, dass es Mike wichtig sei. "Das heißt, wir haben viel über Kommunikation gesprochen dieses Wochenende, weil es einfach wichtig ist", erläutert sie und ergänzt: "Wir haben beide keine leichten Beziehungen gehabt in unserer Geschichte. Wir haben beide heftige Dinge erlebt, die uns auch geprägt haben, die auch diese Trigger verursachen." Schlussendlich habe sich das frische Paar aber darauf geeinigt, offener und sachlicher zu kommunizieren – und dies vor allem bei Streitgesprächen "unter uns und unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu tun". Für ihre Beziehung wollen der 36-Jährige und seine Liebste aber weiterhin kämpfen. "Es wäre schade, so eine junge Beziehung, die wirklich absolut Potenzial hat, so wegzuwerfen", schließt der ehemalige Prominent getrennt-Kandidat ab.

Spekulationen um eine mögliche Trennung von Mike und Delia kamen auf, als der Ex-Partner von Michelle Monballijn kryptische Worte in seiner Instagram-Story teilte – und das kurz nachdem er seine neue Beziehung erst öffentlich gemacht hatte. "Leute, es war ein Tag, wo ich echt froh bin, einen Haken dahinter zu machen. Von Freitag bis heute waren Höhen und Tiefen privat und das, was jetzt heute ans Tageslicht alles gekommen ist, hat mich zutiefst erschrocken und absolut sprachlos und ratlos gemacht und der Schock sitzt noch echt tief", erklärte er und fügte hinzu: "Das hätte ich nie gedacht. Drum prüfe, wer sich bindet, das sage ich euch ganz ehrlich an der Stelle."

Anzeige Anzeige

Instagram / mikecees_official Delia Grösch und Mike Cees

Anzeige Anzeige

RTL Mike Cees, "Prominent getrennt"-Kandidat

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, Mike und Delia werden ihre Beziehung in Zukunft wirklich privater halten? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das kaufe ich ihnen nicht ab... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de