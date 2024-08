Neue Staffel "Das große Promi-Büßen": Diese Stars sind dabei

Nach zwei erfolgreichen Staffeln Das große Promi-Büßen ist seit wenigen Tagen bekannt: Die Show mit Olivia Jones (54) geht in die dritte Runde! Nun soll auch schon bekannt sein, wer dieses Mal für seine Vergehen im TV geradestehen muss. Ganz vorne mit dabei sind in diesem Jahr Thorsten Legat (55) und sein Sohn Nico (26). Laut Bild krachte es am Set gewaltig zwischen dem Vater-Sohn-Gespann. Ebenfalls die Beichte ablegen wird Bobby Chamberz – der Germany Shore-Kandidat will sich für sein aggressives Verhalten im TV entschuldigen. Ähnliches wird Kandidatin Elsa Latifaj vorgeworfen, denn auch sie erlaubte sich bei Forsthaus Rampensau oder Kampf der Realitystars den ein oder anderen Ausraster.

Auch DSDS-Star Anita Latifi (28) soll in der Show Buße tun. Die Realitystars Sam Dylan (33), Vanessa Mariposa (31) und Christina Dimitriou (32) sowie Jörg Hansen machen den Cast wohl komplett. Da fehlt nur noch Bea Fiedler (67) – doch die Schauspielerin soll angeblich nach wenigen Tagen rausgeschmissen worden sein. Die "Eis am Stiel"-Legende sei durch eine rassistische Äußerung negativ aufgefallen. Das Produktionsteam zog prompt Konsequenzen und Bea musste ihre Koffer packen.

Was für die Zuschauer vor dem Fernseher meist ein großer Spaß ist, kann für Moderatorin Olivia schnell zur Belastungsprobe werden. "Für mich ist das wirklich krass, wenn ich die andere Seite von den Promis sehe und auch, was hinter diesen Geschichten steht oder hinter diesen Klischees, die man von solchen Leuten hat", erzählt die TV-Bekanntheit im Interview mit Promiflash. So manche Geschichte beschäftige sie auch zu Hause nach Feierabend noch.

Anzeige Anzeige

RTL / Markus Nass Nico und Thorsten Legat

Anzeige Anzeige

Instagram / bobby_chamberz Bobby von "Germany Shore"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Elsa Latifaj

Instagram / anitalatifi Anita Latifi, Sängerin

RTL / Markus Nass Sam Dylan beim "RTL Turmspringen"

Instagram / vanessa_mariposa Vanessa Mariposa, Fitness-Influencerin

Instagram / christinadimitriou_official Christina Dimitriou im Juli 2023

privat Jörg Hansen im Mai 2024

ActionPress/Thomas Burg Bea Fiedler, Kandidatin bei der Dschungelshow 2021

Anzeige Anzeige

Freut ihr euch auf den neuen Cast? Ja, total! Ich weiß nicht, ich hab mir andere Kandidaten gewünscht... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de