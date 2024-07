"Das große Promi-Büßen"-Kandidatin fliegt wegen Rassismus

Das große Promi-Büßen sorgt schon vor der Ausstrahlung für Schlagzeilen. Aktuell wird die Show, in der Promis für ihre TV-Sünden büßen sollen und gleichzeitig um Geld spielen, in Österreich gedreht. Mit dabei war wohl der 80er-Jahre-Star Bea Fiedler (67). Doch wie Bild aus Produktionskreisen erfahren haben will, muss die Schauspielerin das Camp noch vor Ende der Dreharbeiten wieder verlassen. Sie soll sich eines rassistischen Begriffs bedient haben, als sie zur Toilette ging – dabei handelte es sich angeblich um das N-Wort. Eine solch unbedachte Verwendung des Begriffs sorgte wohl nicht nur bei ihren Mitstreitern für Entsetzen, sondern auch beim Produktionsteam. Der Sender zog daraufhin Konsequenzen und Bea musste nach Hause fahren.

Doch nicht nur, dass die "Eis am Stiel"-Darstellerin diesen Ausdruck verwendete. Die Kandidaten sollen versucht haben, Bea zu verdeutlichen, warum sie einen solchen Begriff nicht einfach so verwenden könne. Angeblich zeigte sie sich trotz der Reaktion ihrer Mit-Camper uneinsichtig. Sie soll darauf beharrt haben, den Ausdruck immer so verwendet zu haben. Besonders aufgelöst war wohl die DSDS-Bekanntheit Anita Latifi (28), deren bester Freund offenbar aus Kamerun stammt. Auf Anfrage des Magazins erklärte ProSieben: "Für Rassismus ist in allen Joyn-Programmen kein Platz. Was in 'Das große Promi-Büßen' passiert, sehen die Zuschauer im Herbst auf Joyn."

Viel ist über die neue Staffel "Das große Promi-Büßen" nicht bekannt. Erst Anfang Juni bestätigte Moderatorin Olivia Jones (54) im Promiflash-Interview, dass es eine dritte Staffel geben wird. "Also, es kommt auf jeden Fall eine Staffel. Wir werden jetzt bald drehen", verkündete die Kult-Dragqueen. Wer den Cast komplett macht, ist allerdings noch nicht bekannt. Dafür werden auch in der kommenden Staffel wieder ordentlich die Fetzen fliegen, verrät Olivia: "Es wird wieder höchst explosiv." Die Season aus dem Jahr 2023 konnte Goodbye Deutschland-Star Stephan Jerkel (54) für sich entscheiden.

