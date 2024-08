"Princess Charming"-Lucia und Seleya gestehen Techtelmechtel

Zwischen Seleya und Lucia ging es in der vergangenen Folge von Princess Charming heiß her. Nun müssen die beiden Kandidatinnen Lea Hoppenworth erklären, was zwischen ihnen passiert ist. Bei einem Gruppendate nutzt die Dunkelhaarige einen ruhigen Moment und gesteht der Princess: "Lucia und ich hatten Sex miteinander." Die Berlinerin fällt nach dieser Beichte aus allen Wolken. "Ich habe dir das erste Einzeldate gegeben. Wenn du nicht für mich hier bist, warum sagst du es mir nicht. [...] Wenn du mehr Bock darauf hast, die Frauen in der Villa kennenzulernen, hast du hier nichts verloren", reagiert sie erbost.

Lea geht danach in der Happy Hour auf Lucia zu und konfrontiert sie. Die Yogalehrerin weiß, dass ihr Verhalten für die Princess ein Problem darstellt. "Es tut mir leid, dich verletzt zu haben", entschuldigt sie sich. Die 30-Jährige will wissen, wie so etwas nur kurze Zeit nach ihrem Übernachtungsdate passieren konnte. Für sie sei Lucias Verhalten "illoyal". Die Kandidatin stimmt Lea zu, erklärt aber im Einzelinterview: "Ich habe mich nicht 100 Prozent perfekt verhalten, gleichzeitig nehme ich mir das nicht übel." Die Erfahrung in der Show sei nämlich zeitweise überfordernd gewesen.

Am Ende der Folge entscheidet sich Lea, Seleya und Lucia rauszuschmeißen. Doch auch für vier weitere Singles endet die "Princess Charming"-Reise in dieser Nacht. Sara, Sina und Tay offenbart die Copywriterin, dass sie einfach keine romantischen Gefühle für sie entwickelt habe. Melissa gibt ihre Kette freiwillig ab. Zuvor hatte sich die Princess in einem Vier-Augen-Gespräch mit Maike etwas abfällig über die 28-Jährige geäußert. "Es fällt mir schwer zu verstehen, was du bei einer Melissa suchst und warum du gleichzeitig das, was ich verkörpere, willst", fragte sich Lea damals. Die Kandidatin gab kürzlich in einer Instagram-Story zu verstehen, dass sie dieser Kommentar verletzt habe.

RTL Seleya und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

RTL Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

