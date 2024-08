Sam Claflin und Cassie Amato liefern seltenen Paaraufritt!

Sam Claflin (38) und Cassie Amato zeigen sich nur selten zusammen in der Öffentlichkeit. Doch jetzt haben Paparazzi das Paar erwischt: Der Schauspieler und seine Model-Freundin genossen einen sonnigen Tag in Los Angeles – und strahlten bei ihrem Lunch-Date um die Wette. Währenddessen waren sie total lässig gekleidet: Sam trug ein weißes Shirt mit rotem Aufdruck und kombinierte dazu eine kurze Sporthose. Cassie dagegen war in Jeansshorts und ein gestreiftes T-Shirt gekleidet.

Der letzte gemeinsame Pärchenauftritt der beiden liegt jetzt schon mehr als ein halbes Jahr zurück. Sam und seine Liebste überraschten die Fans nämlich bei der Preisverleihung der 81. Golden Globes Anfang Januar mit ihrer Präsenz auf dem roten Teppich. Anlässlich des schicken Events hatte sich der Brite für ein weißes Hemd, ein gleichfarbiges Sakko und eine schwarze Fliege entschieden, während Cassie in einem hochgeschlossenen schwarzen Kleid glänzte.

Die ersten Gerüchte, dass der 38-Jährige nach seiner Scheidung von Laura Haddock (38) eine neue Frau an seiner Seite hat, starteten im Sommer 2022. Die Bestätigung der Romanze ließ dann nicht lange auf sich warten: Sam veröffentlichte im September des gleichen Jahres einen Schnappschuss im Netz, der ihn gemeinsam mit Cassie auf einer Parkbank in Paris zeigte. Der "Love, Rosie - Für immer vielleicht"-Star sparte sich dabei aber die vielen Worte – und setzte nur die Flagge Frankreichs und ein Herz unter seinen Instagram-Beitrag.

PI via ZUMA Press Wire Sam Claflin und Cassie Amato bei den Golden Globes 2024

Instagram / mrsamclaflin Sam Claflin und Cassie Amato im September 2022

