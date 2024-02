Trauerfeier? Stars strahlen ganz in Schwarz bei Fashion Show

Nanu, gab es etwa einen bestimmten Dresscode? Am Donnerstag fand in der italienischen Fashion-Hochburg Mailand eine Fashion Show des Designers Tom Ford (62) statt. Die ließen sich auch so einige hochkarätige Promis nicht entgehen. Es gab aber nicht bloß auf den Laufstegen so einige Looks zu bestaunen, denn auch die Gäste zogen sich dem Anlass entsprechend an – und da durfte wohl vor allem die Farbe Schwarz und eine Sonnenbrille nicht fehlen!

Ein wahrer Hingucker war vor allem der britische Schauspieler Sam Claflin (37). In einem langen schwarzen Mantel, einer Anzughose sowie Pullover mit V-Ausschnitt und einer viereckigen Sonnenbrille derselben Farbe posierte der Hunger Games-Star für die Kameras. Aber auch Jamie Campbell Bower (35) machte den Laufstegmodels in einem dunklen, glitzernden Anzug mächtig Konkurrenz – allein sein Hemd strahlte schneeweiß. Ähnlich wie Sam trug auch der Stranger Things-Darsteller eine klobige Sonnenbrille. Jake Bongiovi (21) griff dagegen zu einem anderen Modell – die Pilotenbrille brachte zudem etwas Farbe mit, denn die Gläser waren orange eingefärbt. Das restliche Outfit des Promi-Sprosses war aber ebenfalls ganz in Schwarz gehalten.

Augenscheinlich ohne Sonnenbrille, dafür aber nicht weniger düster gekleidet, erschien Sharon Stone (65) auf dem Event. Die Schauspielerin strahlte in einem schwarzen Kleid, welches ihr bis zu den Knöcheln reichte und mit einem Ledergürtel mit goldener Schnalle verziert wurde. Auch Uma Thurman (53) in ihrem schwarz glänzenden Look und Eva Green (43), die in einem pechschwarzen Overall mit tiefem Ausschnitt erschien, verzichteten anscheinend auf eine Sonnenbrille.

Getty Images Sam Claflin, Schauspieler

Getty Images Jamie Campbell Bower, 2024

Getty Images Sharon Stone bei einer Fashion Show von Tom Ford

Getty Images Uma Thurman, 2024

Getty Images Jake Bongiovi im Februar 2024

Getty Images Eva Green, Schauspielerin

