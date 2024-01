Selten: Sam Claflin kommt mit Freundin zu den Golden Globes!

Was für ein seltener Anblick! 2019 hatte Sam Claflin (37) verkündet, dass er sich nach sechs Jahren von seiner Frau Laura Haddock (38) scheiden lässt. Inzwischen ist er schon wieder neu vergeben: In Cassie Amato, die einst mit Leonardo DiCaprio (49) zusammen war, hat der Schauspieler seine neue Liebe gefunden. Gemeinsame Fotos der beiden sind allerdings eine Rarität – von gemeinsamen Auftritten ganz zu schweigen. Bei den Golden Globes erschien Sam nun aber happy mit seiner Cassie!

Bei der Preisverleihung der 81. Golden Globes am Sonntagabend schritt der Hunger Games-Star gemeinsam mit seiner Liebsten über den roten Teppich in Beverly Hills – und das Paar muss sich wirklich nicht verstecken! Farblich bildeten die beiden einen schönen Kontrast: Während Sam in einem weißen Hemd mit gleichfarbigem Sakko und schwarzer Fliege glänzte, trug seine Partnerin eine hochgeschlossene schwarze Robe. Arm in Arm posierten sie so für die Fotografen.

In Sachen Liebe scheint Sam also gewonnen zu haben – bei den Golden Globes ging er diesmal aber leer aus. Er war für seine Rolle in der Serie "Daisy Jones & The Six" als "Bester Schauspieler in einer Miniserie, Anthologie-Serie oder TV-Serie" nominiert. Die Trophäe ging allerdings an Ali Wong für seine Darstellung in "Beef".

Anzeige

Getty Images Sam Claflin bei den Golden Globes 2024

Anzeige

Instagram / cassieamato Sam Claflin und Cassie Amato im Januar 2023

Anzeige

Getty Images Ali Wonmg bei den Golden Globes 2024

Anzeige

Wie findet ihr Sam Claflin und Cassie Amato als Paar? Sehr süß! Ganz okay... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de