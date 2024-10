Laut Insider: Sam Claflin und Cassie sollen getrennt sein

Bei Sam Claflin (38) und Cassie Amato soll nun alles aus und vorbei sein! Das behauptet jetzt zumindest ein Insider gegenüber The Sun. "Die Dinge nahmen ihren Lauf – die Entfernung zwischen ihnen und ihre unterschiedlichen Tagesabläufe wurden zu viel", nennt der Tippgeber als Grund für das angebliche Liebeszerwürfnis der beiden. Trotz ihrer Trennung seien der Enola Holmes-Darsteller und das Model noch "gute Freunde". Bisher haben weder Sam noch Cassie die Trennung offiziell bestätigt.

Sam habe in den vergangenen Jahren eine "wirklich gute Zeit" mit Cassie gehabt. "Es war seine erste richtige Beziehung nach der Trennung von seiner Frau Laura Haddock (39) und sie hatten viel Spaß miteinander", plaudert der Tippgeber weiter aus. Die Quelle glaubt außerdem zu wissen, dass der Die Tribute von Panem-Star sich schon wieder ins Dating-Leben gestürzt hat: "Sam verschwendet keine Zeit und hat sich bereits bei einer Dating-Website angemeldet und ist offen dafür, jemand Neues kennenzulernen."

Im September 2022 hatte der 38-Jährige erstmals ein Foto mit Cassie auf seinem Instagram-Kanal geteilt, das die beiden Turteltauben ganz verliebt in einem Park in Paris zeigt. Die beiden hielten ihre Beziehung von Anfang an weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ihr gemeinsamer Auftritt bei den Golden Globes im Januar, bei dem sie Arm in Arm über den roten Teppich spazierten, war während ihrer gemeinsamen Zeit eine echte Rarität.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sam Claflin bei den British Independent Film Awards 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / cassieamato Sam Claflin und Cassie Amato im Januar 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige