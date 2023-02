Schauspieler Sam Claflin spricht offen über seine Scheidung!

Er wird ziemlich persönlich! Sam Claflin (36) ist seit Jahren ein erfolgreicher Schauspieler. Durch Filme wie Hunger Games oder "Ein ganzes halbes Jahr" hatte der gebürtige Brite bereits große Erfolge gefeiert. 2019 musste der Beau aber einen persönlichen Tiefschlag einstecken: Er ließ sich von seiner Partnerin und Mutter seiner zwei Kids, Laura Haddock (37), scheiden. In einem Interview spricht Sam jetzt zum ersten Mal über die etwas schwierigere Zeit in seinem Leben!

Im Gespräch mit Variety wird der 36-Jährige ungewohnt privat. Eigentlich wollte der Schauspieler nur über seine neue Serie "Daisy Jones & the Six" sprechen – offenbart dabei aber auch, dass das neue Projekt ihm bei der Scheidung geholfen hat. "Damals hatte ich persönlich eine Menge durchgemacht", erklärt Sam offen und fügt hinzu: "Ich war in einer wirklich schlechten Verfassung. Ich glaube, ich musste ein paar Probleme in meinem eigenen Leben lösen, um herauszufinden, wer ich als alleinstehender Vater in einem Haus mit zwei Kleinkindern war. Der Job, der sich daraus ergab, war einfach ein lustiger, fröhlicher Neuanfang."

Mittlerweile geht es dem Briten aber offensichtlich wieder richtig gut – Sam soll nämlich Cassie Amato daten. Via Instagram veröffentlichte der Leinwandstar schon das eine oder andere Pic mit der Ex von Leonardo DiCaprio (48).

Anzeige

Getty Images Sam Claflin und Laura Haddock

Anzeige

Supplied by LMK / ActionPress "Daisy Jones & The Six"- Cast: Camila Morrone, Sam Claflin und Riley Keough

Anzeige

Instagram / cassieamato Sam Claflin und Cassie Amato im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de