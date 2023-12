So reagieren Emma Stone und Co. auf Golden-Globe-Nominierung

Ihnen wird eine besondere Ehre zuteil. Auch in diesem Jahr werden wieder die besten Filme und Schauspieler des vergangenen Jahres ausgezeichnet. Die bereits 81. Verleihung der Golden Globes weist dabei eine Reihe unterschiedlicher Projekte auf. Noch bis zum 7. Januar werden sich die Fans gedulden müssen, um zu erfahren, wer die begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen darf. Die Stars feiern jedoch bereits jetzt ihre Nominierungen.

"Ich bin extrem überwältigt und dankbar für alles", sagt Schauspielerin Emma Stone (35) in einem offiziellen Statement. Ähnlich erfreut zeigt sich auch Sam Claflin (37). Der Brite ist für seine Rolle in "Daisy Jones & The Six" nominiert und schreibt: "Wow, einfach unglaublich!!! Was für eine Ehre, zusammen mit einer so unglaublichen Reihe von Schauspielern genannt zu werden." Auch seine einstige Schauspielkollegin Jennifer Lawrence (33) fiebert der Verleihung schon jetzt entgegen: "Es hat mir so viel Spaß gemacht, 'No Hard Feelings' zu drehen, dass es sich fast falsch anfühlt, solch eine Auszeichnung anzunehmen – aber ich werde es tun!"

Besonders zwei Filme werden bei den kommenden Golden Globes wohl erneut für Aufsehen sorgen. Mit insgesamt neun Nominierungen führt Barbie die Liste in der Kategorie "Bester Film – Komödie" an. Dabei ist die Realverfilmung der Kultpuppe dicht gefolgt von "Oppenheimer". Als "Bester Film – Drama" hat Christopher Nolans (53) Werk acht Chancen auf den Sieg.

