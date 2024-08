Selten: Prinz Harry und Meghan geben gemeinsames Interview

Es ist über drei Jahre her, dass Prinz Harry (39) und seine Frau Meghan (42) zusammen vor der Kamera standen. Wie Page Six berichtet, gibt das royale Paar ein gemeinsames Interview für die Sendung "CBS Sunday Morning", in dem sie mit der TV-Ikone Jane Pauley über ihre neue Initiative rund um Kinder und soziale Medien sprechen. "Sie stellen ein Programm vor, das Eltern unterstützen soll, deren Kinder von Online-Schäden betroffen sind", erklärt ein CBS-Sprecher und fügt hinzu: "Jane hat auch mit Eltern gesprochen, die an dem Pilotprogramm teilnehmen und beschrieben, wie es ihnen bei ihrem Heilungsprozess geholfen hat." Das Interview soll am kommenden Sonntag ausgestrahlt werden – pünktlich zum Geburtstag von Meghan.

Ihr letztes gemeinsames Interview gab das Paar im März 2021, wie das Magazin weiter berichtet. Im Gespräch mit Oprah Winfrey (70) sorgten sie damals für reichlich Gesprächsstoff, denn sie äußerten einige Behauptungen gegen das britische Königshaus. Unter anderem kam der Vorwurf ans Licht, dass hochrangige Mitglieder anscheinend gefragt hätten, welche Hautfarbe die Kinder des Paares haben würden.

Die ständige Aufmerksamkeit von der Öffentlichkeit und insbesondere der Medien versetzten Prinz Harry und die Zweifachmama in Schrecken. Der 39-Jährige äußerte in der TV-Show "Tabloids on Trial" vor wenigen Tagen seine Ängste: "Es ist immer noch gefährlich und alles, was es braucht, ist ein Einzelner, eine Person, die dieses Zeug liest, um nach dem zu handeln, was sie gelesen hat. Und ob es nun ein Messer oder Säure ist, was auch immer es ist und das sind Dinge, die mich wirklich beunruhigen."

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2023

Getty Images Prinz Harry bei den Invictus Games in Düsseldorf, 2023

