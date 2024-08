Wütend? Melissa meldet sich nach "Princess Charming"-Exit

Zwischen Lea Hoppenworth und Melissa funkte es bei Princess Charming nicht. In der Entscheidungszeremonie war Lea recht kurz angebunden mit der Account-Managerin, woraufhin sich die Kandidatin entschied, die RTL+-Show freiwillig zu verlassen. Auf Instagram plaudert sie nun aus, wie es ihr dabei ging. "In dem Moment und danach war ich ein bisschen sauer, was Lea betraf, wenn ich ehrlich bin. Aber ich glaube, das sind ihre eigenen Unsicherheiten, und die haben wir alle." Ihren Exit bereue sie nicht, auch wenn sie mit den anderen Singles in der Villa einen Riesenspaß gehabt habe.

Neben Leas Einstellung zu ihr, sei der 28-Jährigen auch ihr Gespräch mit Seleya negativ aufgefallen. Die Kandidatin beichtete der Prinzessin, dass sie mit Lucia geschlafen hatte, was die Blondine nicht gut aufnahm. "Wenn du mehr Bock darauf hast, die Frauen in der Villa kennenzulernen, hast du hier nichts verloren", warf sie ihr an den Kopf. Melissa meint dazu: "Ich fand das ganz schwierig von Lea. Das war schon ein bisschen unter der Gürtellinie. Gerade als Princess, denn auf dieses Podest stellt sie sich ja." Seleya sei "ein herzensguter Mensch" und habe Leas Wut nicht verdient.

Nach den Exzessen in der Villa der Singles sortierte die Princess radikal aus. Neben Melissa, Seleya und Lucia mussten auch Sara, Sina und Tay ihre Koffer packen. Zu den drei letzteren Ladys konnte Lea in der kurzen Zeit einfach keine romantische Verbindung aufbauen. Manche Fans beschwerten sich nach der Ausstrahlung, dass nun die spannendsten Kandidatinnen nicht mehr mit dabei seien. Im Netz macht Melissa den Zuschauern nun aber Mut: "Freut euch darauf. Ihr werdet noch einiges zu sehen bekommen!"

RTL Seleya und Lea Hoppenworth von "Princess Charming"

RTL / Markus Hertrich "Princess Charming"-Kandidatin Melissa

